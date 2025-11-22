Gröhling hovorí o možnej spolupráci s Matovičom, zároveň tvrdí, že urobí všetko, aby sa jej vyhol

Za súčasného stavu to vyzerá tak, že keď tu nemá byť Fico, tak bude musieť byť aj spolupráca s Igorom Matovičom. V rozhovore pre SITA to povedal predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS)Branislav Gröhling. Vychádzal pritom zo súčasného stavu preferencií politických strán, ktoré ukazujú aktuálne prieskumy. Jedným dychom však dodal, že do volieb ešte zostávajú dva roky.
„Ja sa budem snažiť osloviť voličov a dať im dobrú ponuku, aby som nemusel riešiť problém, že vláda s Igorom Matovičom proste bude nestabilná. Bude opäť plná hádania a nebude v prospech Slovenska a v prospech všetkých Slovákov. Preto je dôležité, aby sme ľuďom vysvetľovali, že v akom štádiu je krajina a ako by sme ju chceli zmeniť a s kým by sme ju chceli zmeniť. Toto sú dôležité signály smerom k verejnosti,“ uviedol Gröhling.
Ako funguje spolužitie konzervatívcov a liberálov v SaS
Na margo obáv, že spojenie konzervatívcov z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a liberálov z SaS a Progresívneho Slovenska by nefungovalo, Gröhling povedal, že samotná strana SaS je dôkazom, že spojenie liberálov a konzervatívcov funguje.
„My máme umiernených konzervatívcov ako je Alojz Hlina, Martina Bajo Holečková, Marián Damankoš, ale sú tam aj liberáli a to spojenie u nás reálne funguje. My sme napríklad pri ústave jasne povedali, že to nikomu nepomôže, že takéto veci neriešme a riešme tu problémy ľudí,“ podčiarkol.
Čo podľa Gröhlinga potrebuje opozícia
Ako dodal, stranu SaS sa snaží tvoriť „ako takú SDKÚ“, teda umiernení konzervatívci a umiernení liberáli. „Takéto strany a aj takéto vlády v Európe naozaj vždy posunuli tú krajinu dopredu – a to je aj mojím cieľom. Stranu otvárame aj regiónom a ich osobnostiam ako je trnavský vicežupan pán Voltmann alebo viceprimátor Košíc Marcel Gibóda. Ja si myslím, že tá strana naozaj má teraz už pevné základy, regionálne základy, ktoré sme nikdy nemali a teraz môže rast ďalej,“ hovorí šéf liberálov.
Opozícia sa podľa jeho názoru musí v prvom rade dohodnúť na tom, čo ju nejakým spôsobom spája a ostatné veci treba odsunúť. „A keď takto budete mať napísaný aj nejaký ten základný dokument a budete ho dodržiavať, tak tá vláda môže byť stabilná,“ myslí si Gröhling.