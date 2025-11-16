Gröhling: Ficova vláda nás politicky vedie do Moskvy a ekonomicky do Grécka - ROZHOVOR

Pokiaľ nebudeme ľuďom rozprávať pravdu, podľa Branislava Gröhlinga, ako krajina dopadneme zle. Predseda strana Sloboda a solidarita (SaS) v rozhovore pre SITA tiež skonštatoval, že Robert Fico stále rozpráva, že on robí zahraničnú politiku na štyri svetové strany.
„Ja tvrdím, že Fico robí politiku iba na dve strany, jedna je tá hodnotová politická, to je smerom do Ruska a to vidíme na všetkých tých vyjadreniach podpory Putina a iných lídrov,“ hovorí Gröhling s tým, že druhá cesta je ekonomická – to je cesta do Grécka. „To možno necítime ešte všetci tak, ale keď idete do obchodu, tak vidíte, že je niečo drahšie,“ doplnil.
Kombinácia týchto dvoch ciest bude podľa lídra liberálov katastrofa našej krajiny. „Normálne to bude taká smršť, že ani nebudeme chápať, čo sa vlastne deje a pocítia to všetci – voliči koalície, opozície aj nevoliči,“ varuje Gröhling a priblížil čierny scenár. „Jedného dňa sa stane, že prídete do roboty a plat vám klesne o 30 percent, pri dverách dôchodcu zazvoní poštárka a penzia bude o 50 percent nižšia, lebo toto sa udialo v Grécku a tam smerujeme,“ povedal.
Na trináste dôchodky nemáme
Podľa Gröhlinga sa v súčasnosti už sťažujú živnostníci, podnikatelia, ale aj zamestnanci. „Ja sa chcem tomu vyvarovať a chcem ľuďom vysvetľovať, že pokiaľ neurobíme pravicové ekonomické opatrenia, ktoré budú bolestivé, ja to uznávam dopredu, to hovorím, že budú bolestivé, ale kvôli tomu, aby sa nám lepšie žilo. A toto nerozpráva nikto,“ uviedol.
Ako príklad predseda SaS uviedol 13. dôchodky, o ktorých ešte pred rokom povedal, že na to nemáme. „My ako strana sme to rozprávali stále, že na 13. dôchodky proste nemáme a musíme ich buď zadresniť alebo zrušiť,“ priblížil s tým, že to rozprávajú aj odborníci, ľudia z politiky aj ostatné strany.
Dokonca to podľa Gröhlinga „rozpráva“ aj minister práce Erik Tomáš a strana Hlas-SD, tým, že 13. dôchodky zastropovali, lebo si uvedomujú, že na to nemáme. „Keď raz do výplaty máte 200 eur, nemôžete minúť 500, lebo tých tristo si musíte niekde požičať a požičané peniaze musíte splácať a v takomto štádiu sme my ako krajina,“ hovorí predseda strany SaS.
Jediné zadarmo, je populizmus
Na otázku, ako to môže vplývať na popularitu napríklad u starších voličov, Gröhling uviedol príklad zo stretnutia s voličmi v Bardejove.
„Prišla za mnou jedna dáma – seniorka a hovorí mi, pán Gröhling ja by som sa s vami chcel odfotiť, lebo vy bojujete aj za nás dôchodcov. Ja som sa tak akože pozeral a hovorím si, že OK, ale opýtal som sa, nemýlite si ma s niekým, ja som ten, ktorý rozpráva, že ten 13. dôchodok by nemal byť, ale 12 plnohodnotných dôchodkov? Ona sa tak na mňa pozerala a povedala, že ja veľmi dobre viem, kto vy ste. Môj syn tu podniká a musí prepúšťať zamestnancov. Mám dve vnúčatá a jedno je v Brne a druhé je v Ostrave a vidím ich iba na Veľkú noc a na Vianoce. Ja viem, kto ste a viem, aké prinášate opatrenia a ja si to uvedomujem, že táto vláda ma nejakým populistickým spôsobom iba oblbuje a chce ma uplácať,“ prehovoril líder liberálov o zážitku z východu Slovenska.
Aj táto situácia podľa Gröhlinga ukazuje, že ľudia nie sú hlúpy a vidia čo sa deje. „Nemôžete dostať karafiát na námestí od Fica a na druhý deň pôjdete k doktorovi a budete čakať dva mesiace na to, aby vám vyšetrili kolená, kĺby alebo urobili nejaké iné ošetrenie. Nemôžete. A to vidia všetci,“ hovorí.
Ako predseda SaS doplnil, stále bude rozprávať a ukazovať, že nič nie je zadarmo. „Jediné, čo je zadarmo, je populizmus, nič iné. Všetko si musíte zaplatiť a potom vidíte, ako tá krajina vyzerá,“ skonštatoval v Štúdiu SITA.
