Green Deal je aj vďaka Trumpovej administratíve mŕtvy, myslí si Karas – VIDEO

Green Deal je aj vďaka Trumpovej administratíve mŕtvy. Myslí si to podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas. Európska únia (EÚ) musí podľa neho na to tvrdo zareagovať, jej posledné kroky nepovažuje za dostačujúce.

„S nástupom Donalda Trumpa sa ešte radikálnejšie zmenili okolnosti. EÚ musí urobiť všetko preto, aby zabránila kolapsu automobilového priemyslu, lebo keď nám kľakne automobilový priemysel, s ním sa ako domček z karát zrúti schopnosť EÚ ešte nejakým spôsobom reagovať a udržať si aj sociálny zmier, a vôbec akýkoľvek rozvoj. EÚ ďakuje automobilovému priemyslu za to, čo dosiahla,“ povedal ďalej v rozhovore pre agentúru SITA.

Musíme zmeniť mindset

Zdôraznil tiež potrebu zachovať fungujúci priemysel a väčšmi sa sústrediť na domácu výrobu a spotrebu i podporovať potravinovú sebestačnosť. „Jednoducho EÚ musí reagovať na to, čo sa deje. V opačnom prípade, nám ten vlak utečie,“ dodal poukazujúc, že EÚ stráca schopnosť priťahovať zahraničné investície, Spojené štáty ju podľa jeho názoru v tomto smere predbehli.

Považuje za potrebné radikálne zmeniť postoj k podnikaniu i kreativite ako takej. „To neznamená, že opustíme ideu udržateľnosti a ochrany životného prostredia. My len musíme zmeniť mindset, zmeniť nastavenie mentálne,“ zdôraznil Karas. Rovnako akcentoval aj potrebu hľadania inovatívnych riešení, ktoré budú zároveň chrániť prírodu, no podľa neho to treba robiť s rozumom.

EÚ by sa mala zbaviť pocitu mesianizmu

„V prvom rade EÚ by sa mala zbaviť pocitu nejakého mesianizmu a presvedčenia, že je vyvolená na záchranu celého sveta. Nepatria nám k tomu ani počty, čo do obyvateľov, ani čo do ekonomickej sily, ani geopolitickej sily,“ poznamenal Karas. Vyjadril presvedčenie o tom, že ľudstvo musí reagovať na vykorisťovanie Zeme a jej zdrojov a rozvoj musí byť udržateľný.

„To slovo udržateľný sa mi veľmi páči, pretože nie je revolučné, ale jednoducho zvyšuje citlivosť na to, akým spôsobom sa pristupuje k rozvoju a vývoju,“ povedal. Je toho názoru, že hoci EÚ dobre zadefinovala ciele byť viac zelená a chrániť životné prostredie, nezvolila k implementácii vhodné nástroje.

Chyby, ktoré už raz sme prežili

„Mne to pripomína päťročnice z plánovania socialistických vlád, ktoré jednoducho ustanovovali ciele, že dosiahnu toľko a toľko kubíkov betónu, ktoré sa vylejú a podobne. To sú chyby, ktoré už raz sme prežili, najmä vo východnej Európe,“ vraví Karas. Zdôraznil to, že sa musíme vrátiť na zem.

„Naša (KDH) iniciatíva ohľadne zvrchovanosti členských štátov vo vzťahu k EÚ je práve náznakom toho, že si naozaj myslíme, že treba zaveliť a rešpektovať jednotu mnohosti. Regionálne rozdiely sú, súťaživosť regiónov môže byť zdravá, jednoducho len podmienky a pravidla musia byť rovnaké,“ povedal.

Európsky projekt netreba spochybňovať

Vnútorný trh Únie označil za obrovský výdobytok, zdôraznil potrebu zabrániť jeho fragmentácii. „Treba zabezpečiť bezpečné hranice, ale na druhej strane treba upustiť od predstavy, že budete písať všetci jedným perom, že proste kde vystúpite a na ktorom letisku budete v rovnakej krajine,“ dodal Karas. Zdôraznil, že európsky projekt netreba spochybňovať, je presvedčený o tom, že má svoje miesto.

„Naučme sa prijímať rozhodnutia a vysvetľujme ľuďom, že my inú šancu, aj pri tom blížiacom sa strete s Trumpovou administratívou, budeme musieť zareagovať a tam sa bude testovať aj jednota EÚ. Musíme vedieť držať pospolu, aby sa to nezačalo fragmentovať a rozpadať,“ dodal.