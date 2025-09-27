Graham Potter vydržal 9 mesiacov ako tréner West Hamu. Zmena je nevyhnutná, tvrdí vedenie klubu

West Ham United sa predčasne rozlúčil s trénerom Grahamom Potterom. Vo funkcii bol deväť mesiacov, ale zlý štart do nového ročníka Premier League sa mu stal osudným.
Jedno víťazstvo z piatich zápasov, iba päť strelených gólov a predposledné 19. miesto v tabuľke sú poriadny výkričník pre ambiciózny tím z Londýna.
Ekitike sa ospravedlnil fanúšikom Liverpoolu. Zabudol, že už má žltú kartu a aj tak oslavoval víťazný gól vyzlečením dresu - VIDEO
„Výsledky a výkony v priebehu druhej polovice minulej sezóny a začiatkom sezóny 2025/2026 nezodpovedali našim očakávaniam. Predstavenstvo sa domnieva, že zmena je nevyhnutná, aby sa čo najskôr zlepšilo postavenie tímu v Premier League,“ uviedol londýnsky klub vo vyhlásení.
Päťdesiatročný Potter prevzal vedenie tímu na London Stadium v januári tohto roku, pričom klub bol na 14. mieste tabuľky. S týmto postavením aj ukončil minulú sezónu. Bývalý tréner Chelsea podpísal zmluvu na dva a pol po tom, čo nahradil Julena Lopeteguiho. Tento Španiel vydržal pri kormidle „The Hammers“ iba 22 zápasov.
Otvorená spoveď futbalovej legendy. S alkoholom mal problém, nebyť manželky, bol by mŕtvy
„S okamžitou platnosťou odchádzajú aj asistent trénera Bruno Saltor, tréneri prvého tímu Billy Reid a Narcis Pelach a tiež tréneri brankárov Casper Ankergren a Linus Kandolin. Proces vymenovania nového trénera práve prebieha. Klub sa v tejto chvíli nebude ďalej vyjadrovať,“ doplnil West Ham v správe pre médiá.