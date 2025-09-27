Graham Potter vydržal 9 mesiacov ako tréner West Hamu. Zmena je nevyhnutná, tvrdí vedenie klubu

Londýnsky klub West Ham United prepustil celý trénerský tím na čele s Grahamom Potterom.
West Ham United - Graham Potter
Graham Potter už nie je tréner West Hamu United. Spolu s ním predčasne skončili aj jeho asistenti a tréneri brankárov. Foto: SITA/AP
West Ham United sa predčasne rozlúčil s trénerom Grahamom Potterom. Vo funkcii bol deväť mesiacov, ale zlý štart do nového ročníka Premier League sa mu stal osudným.

Jedno víťazstvo z piatich zápasov, iba päť strelených gólov a predposledné 19. miesto v tabuľke sú poriadny výkričník pre ambiciózny tím z Londýna.

„Výsledky a výkony v priebehu druhej polovice minulej sezóny a začiatkom sezóny 2025/2026 nezodpovedali našim očakávaniam. Predstavenstvo sa domnieva, že zmena je nevyhnutná, aby sa čo najskôr zlepšilo postavenie tímu v Premier League,“ uviedol londýnsky klub vo vyhlásení.

Päťdesiatročný Potter prevzal vedenie tímu na London Stadium v ​​januári tohto roku, pričom klub bol na 14. mieste tabuľky. S týmto postavením aj ukončil minulú sezónu. Bývalý tréner Chelsea podpísal zmluvu na dva a pol po tom, čo nahradil Julena Lopeteguiho. Tento Španiel vydržal pri kormidle „The Hammers“ iba 22 zápasov.

„S okamžitou platnosťou odchádzajú aj asistent trénera Bruno Saltor, tréneri prvého tímu Billy Reid a Narcis Pelach a tiež tréneri brankárov Casper Ankergren a Linus Kandolin. Proces vymenovania nového trénera práve prebieha. Klub sa v tejto chvíli nebude ďalej vyjadrovať,“ doplnil West Ham v správe pre médiá.

