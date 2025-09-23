Mešár sa blysol v príprave Montrealu asistenciou, dostal pochvalu od strelca gólu. Slafkovský nehral - VIDEO

Hokejisti Montrealu odštartovali zápasovú prípravu na novú sezónu NHL tesným víťazstvom nad hráčmi Pittsburghu. Na triumfe 2:1 po nájazdoch mal svoj podiel aj slovenský útočník Filip Mešár.
Dvadsaťjedenročný rodák zo Spišskej Belej nastúpil na krídle tretieho útoku s centrom Owenom Beckom a ďalším krídlom Seanom Farrellom a asistoval pri Beckovom góle na 1:1. Neskôr Mešár nepremenil samostatný nájazd.
Mal aj strely a plusku
Celkovo odohral 14:42 min s dvoma strelami na bránku a plusovým bodom. Jeho kamarát a najvyššie draftovaný hráč z roku 2022 Juraj Slafkovský v prvom prípravnom zápase nenastúpil.
Pred gólom Becka sa Mešár zmocnil puku, elegantne sa zbavil obrancu a z pomerne veľkého uhla ho nahodil na brankára. Dorážku na dvakrát zrealizoval Beck na vyrovnávajúci gól.
Tvrdo na sebe pracoval
„S Mešárom je zábava. Vlani mal dobrý štart v sezóne, ale potom sa nešťastne zranil a to ho vyradilo na istý čas. S takým niečím sa ťažko vyrovnáva každému hráčovi. On však na sebe zapracoval, najmä na konci sezóny. Teraz v predsezónnom období vyzerá veľmi dobre,“ povedal Owen Beck o Mešárovi v pozápasovom rozhovore na webe Montrealu Canadiens.
Mešár je draftová dvadsaťšestka z roku 2022 a aj vinou viacerých zranení ešte nedostal šancu v prvom tíme Montrealu v NHL. V nižšej súťaži AHL odohral v minulej sezóne 42 zápasov so súčtom 18 bodov za 4 góly a 14 asistencií.