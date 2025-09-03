McDavid si dáva s podpisom novej zmluvy načas. Ako na to reaguje vedenie Edmontonu?

Kanadský hviezdy hokejista Connor McDavid zatiaľ nepodpísal novú zmluvu s Edmontonom Oilers, no prezident klubu Jeff Jackson vyhlásil, že organizácia zostáva pokojná a verí, že kapitán tímu predĺži kontrakt. „Nie sme z toho nervózni. Connor je „olejárom“ už desať rokov. Veľa odohral v Edmontone a toto mesto je dôležité aj pre jeho život. Verejne hovorí o svojej túžbe víťaziť a to je to, čo riadi jeho rozhodovanie,“ povedal Jackson v relácii Oilers Now na stanici CHED. Téme Kanaďanovej novej zmluvy sa venoval aj oficiálny web NHL.
Dáva si načas
McDavid mohol so svojim zamestnávateľom podpísať novú zmluvu už 1. júla, no zatiaľ sa rozhodol postupovať opatrne. „Na konci júna som povedal, že si na to nechám čas, a stále to tak cítim. Mojím jediným cieľom je víťaziť v Edmontone. To je moja priorita, možno hneď po tom, ako zisk zlatej medaily s Kanadou,“ uviedol 28-ročný center počas kempu reprezentácie „javorových listov“.
Rokovania neustále prebiehajú
Súčasná zmluva 28-ročného rodáka z mesta Richmond Hill v hodnote 100 miliónov dolárov (s priemerným ročným platom 12,5 milióna dolárov) vyprší po nasledujúcej sezóne. Jackson, ktorý bol v čase podpisu zmluvy jeho agentom a v súčasnosti vedie klubové operácie, prezradil, že rokovania prebiehajú.
„V utorok som mal hodinový rozhovor s jeho agentom Juddom Moldaverom. Väčšina možností, čo sa týka dĺžky zmluvy, je na stole. Sme si istí, že dohodu uzavrieme,“ dodal optimisticky.
Viera v zisk Stanley Cupu
McDavid zaznamenal v minulej sezóne 100 bodov v 67 zápasoch základnej časti a 33 bodov v 22 dueloch play-off. Pomohol Edmontonu dostať sa do druhého finále Stanley Cupu po sebe, no Oilers opäť nestačili na Floridu Panthers.
Jackson verí, že najväčšia šanca na zisk pohára je práve v Edmontone: „Za posledné dve sezóny sme boli veľmi dobrý tím a veríme, že ním budeme aj naďalej.“