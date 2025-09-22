Giuseppe Sapone: Sicília v srdci Bratislavy – príbeh muža, ktorý mení zmrzlinu na životný štýl - ROZHOVOR

Rozhovor podcastu Fish & Chips s Giuseppem Saponem.
Za každým kopčekom gelata z I Nonni Gelateria sa skrýva vášeň, spomienky a chuť presvedčiť sa, že zmrzlina nie je len letný dezert. Giuseppe Sapone, majiteľ a srdce značky, rozpráva o svojej ceste zo slnečnej Sicílie až po vytvorenie jedného z obľúbených miest v Bratislave, kde sa taliansky sen mieša s lokálnou kultúrou.

Giuseppe Sapone, neúnavný inovátor a milovník gelata, pozýva divákov do sveta I Nonni Gelateria, kde sa každá príchuť rodí z príbehu, experimentu a emócie. V rozhovore pre agentúru SITA v podcaste Fish & Chips odhaľuje, že za výrobou poctivej zmrzliny stojí nielen sicílska vášeň, ale aj odvaha riskovať, objavovať nové chute a občas sa zasmiať na kuchynských omyloch.

Od nostalgických spomienok na prvý kopček v rodnej Sicílii, cez výzvy podnikania na Slovensku až po čarovné momenty, ktoré vznikajú medzi zákazníkmi v jeho gelatérii – Sapone ukazuje, že gelato je viac než len dezert. Je to spojenie kultúr, utajené recepty a stovky príbehov, ktoré sa rodia každý deň za pultom aj za dverami výrobne.

Čo všetko sa skrýva za kreatívnymi experimentmi, odvážnymi kombináciami prísad a nečakanými zážitkami? Tento video článok nie je iba o sladkosti – je o ľuďoch, komunite a o gelate, ktoré môže skutočne zmeniť náladu celého dňa.

V rozhovore sa dozviete aj to:

  • prečo Talian zo Sicílie zakotvil práve v Bratislave
  • čo robí zmrzlinár v zime
  • ako dlho trvá, kým vznikne nový recept na zmrzlinu
  • či môže byť súčasťou zmrzliny aj slanina
  • kedy si personál jeho gelaterie myslel, že sa zbláznil
  • ako sa do zmrzliny dostane vôňa sena
