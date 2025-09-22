Giuseppe Sapone: Sicília v srdci Bratislavy – príbeh muža, ktorý mení zmrzlinu na životný štýl - ROZHOVOR

Za každým kopčekom gelata z I Nonni Gelateria sa skrýva vášeň, spomienky a chuť presvedčiť sa, že zmrzlina nie je len letný dezert. Giuseppe Sapone, majiteľ a srdce značky, rozpráva o svojej ceste zo slnečnej Sicílie až po vytvorenie jedného z obľúbených miest v Bratislave, kde sa taliansky sen mieša s lokálnou kultúrou.
Giuseppe Sapone, neúnavný inovátor a milovník gelata, pozýva divákov do sveta I Nonni Gelateria, kde sa každá príchuť rodí z príbehu, experimentu a emócie. V rozhovore pre agentúru SITA v podcaste Fish & Chips odhaľuje, že za výrobou poctivej zmrzliny stojí nielen sicílska vášeň, ale aj odvaha riskovať, objavovať nové chute a občas sa zasmiať na kuchynských omyloch.
Od nostalgických spomienok na prvý kopček v rodnej Sicílii, cez výzvy podnikania na Slovensku až po čarovné momenty, ktoré vznikajú medzi zákazníkmi v jeho gelatérii – Sapone ukazuje, že gelato je viac než len dezert. Je to spojenie kultúr, utajené recepty a stovky príbehov, ktoré sa rodia každý deň za pultom aj za dverami výrobne.
Čo všetko sa skrýva za kreatívnymi experimentmi, odvážnymi kombináciami prísad a nečakanými zážitkami? Tento video článok nie je iba o sladkosti – je o ľuďoch, komunite a o gelate, ktoré môže skutočne zmeniť náladu celého dňa.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- prečo Talian zo Sicílie zakotvil práve v Bratislave
- čo robí zmrzlinár v zime
- ako dlho trvá, kým vznikne nový recept na zmrzlinu
- či môže byť súčasťou zmrzliny aj slanina
- kedy si personál jeho gelaterie myslel, že sa zbláznil
- ako sa do zmrzliny dostane vôňa sena