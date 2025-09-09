Telo ako plátno, emócia ako farba: Marta Gejdošová o svojom svete bodypaintingu - ROZHOVOR

V podcaste Fish & Chips sa s Martou Gejdošovou rozprávame o zákulisí umeleckej disciplíny, ktorá v sebe skrýva aj kus pikantnosti – maľovaní na ľudské telo
Bodypainting – umenie, pri ktorom sa ľudské telo stáva plátnom a farby ožívajú priamo na pokožke. Maľovanie na telo už dávno nie je len atrakcia festivalov – pre mnohých umelcov je to plnohodnotná forma vyjadrenia, v ktorej sa spája ľudské telo s fantáziou a farbami. Bodypainting dokáže meniť hranice vnímania krásy, z človeka urobiť živé plátno a na pár hodín ho premeniť na súčasť umeleckého diela.

Ekonómka, vizážistka, kozmetička, kaderníčka a učiteľka – Marta Gejdošová má za sebou neuveriteľne pestrú cestu. Napriek tomu si vybrala umeleckú disciplínu, ktorá spája krásu, odvahu a emóciu: bodypainting.

V rozhovore hovorí o tom, prečo je telo pre ňu najživším plátnom, čo spoločnosť stále považuje za tabu, aj o tom, ako jej umenie dokáže podporiť dôležité témy, ako je prevencia rakoviny prsníka.

V rozhovore sa dozviete:

  • Prečo Marta vymenila ekonomickú kariéru za „živé plátno“
  • Ako sa líši make-up, vlasový dizajn a bodypainting v schopnosti vyjadriť emócie
  • Čo klientov prekvapí pri samotnej príprave a realizácii maľovania na telo
  • S čím sa musí vyrovnať model, keď sa stáva súčasťou náročného umeleckého projektu
  • Prečo je bodypainting stále považovaný za tabu a aký má spoločenský presah
  • Ako vznikla jej angažovanosť v charitatívnych projektoch, napr. Body Art Show a Ružová stužka
  • Či existujú limity v témach, ktoré by nikdy nenamaľovala
  • Ako môže bodypainting pôsobiť terapeuticky a prekračovať hranice vnímania tela
