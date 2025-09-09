Telo ako plátno, emócia ako farba: Marta Gejdošová o svojom svete bodypaintingu - ROZHOVOR

Bodypainting – umenie, pri ktorom sa ľudské telo stáva plátnom a farby ožívajú priamo na pokožke. Maľovanie na telo už dávno nie je len atrakcia festivalov – pre mnohých umelcov je to plnohodnotná forma vyjadrenia, v ktorej sa spája ľudské telo s fantáziou a farbami. Bodypainting dokáže meniť hranice vnímania krásy, z človeka urobiť živé plátno a na pár hodín ho premeniť na súčasť umeleckého diela.
Ekonómka, vizážistka, kozmetička, kaderníčka a učiteľka – Marta Gejdošová má za sebou neuveriteľne pestrú cestu. Napriek tomu si vybrala umeleckú disciplínu, ktorá spája krásu, odvahu a emóciu: bodypainting.
V rozhovore hovorí o tom, prečo je telo pre ňu najživším plátnom, čo spoločnosť stále považuje za tabu, aj o tom, ako jej umenie dokáže podporiť dôležité témy, ako je prevencia rakoviny prsníka.
V rozhovore sa dozviete:
- Prečo Marta vymenila ekonomickú kariéru za „živé plátno“
- Ako sa líši make-up, vlasový dizajn a bodypainting v schopnosti vyjadriť emócie
- Čo klientov prekvapí pri samotnej príprave a realizácii maľovania na telo
- S čím sa musí vyrovnať model, keď sa stáva súčasťou náročného umeleckého projektu
- Prečo je bodypainting stále považovaný za tabu a aký má spoločenský presah
- Ako vznikla jej angažovanosť v charitatívnych projektoch, napr. Body Art Show a Ružová stužka
- Či existujú limity v témach, ktoré by nikdy nenamaľovala
- Ako môže bodypainting pôsobiť terapeuticky a prekračovať hranice vnímania tela