Gerasimov navštívil ruské jednotky na východe Ukrajiny, Moskva hlási ďalší postup

Náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov navštívil jednotky bojujúce na východe Ukrajiny, oznámilo v utorok ruské ministerstvo obrany.
Podľa rezortu si Gerasimov prezrel priebeh plnenia bojových úloh formácií a jednotiek Západného vojenského okruhu, bez spresnenia miesta a času návštevy.
Rozhovory budú pokračovať
Oznámenie prišlo len niekoľko dní po americkou administratívou sprostredkovaných trojstranných rokovaniach medzi ruskými a ukrajinskými vyjednávačmi v Spojených arabských emirátoch (SAE), ktoré sú zamerané na ukončenie takmer štyri roky trvajúceho konfliktu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ďalšie kolo rozhovorov by sa malo uskutočniť 1. februára.
Vo videu zverejnenom ministerstvom obrany Gerasimov vyhlásil, že ruské jednotky „pokračujú v ofenzíve vo všetkých smeroch“. Podľa jeho slov ruská armáda od začiatku roka prevzala kontrolu nad 17 lokalitami a „viac než 500 štvorcovými kilometrami“ ukrajinského územia.
Gerasimov zároveň uviedol, že ruské sily postupujú smerom k mestu Záporožie. Ukrajinská strana sa k jeho tvrdeniam bezprostredne nevyjadrila a údaje nebolo možné nezávisle overiť.
Rusko pokračuje v ofenzívnych operáciách napriek diplomatickým snahám o dosiahnutie prímeria. Kyjev opakovane varuje, že Moskva využíva rokovania na získanie času a konsolidáciu svojich pozícií na fronte.