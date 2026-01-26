Okamura kritizoval oslavu ukrajinského Dňa jednoty v Prahe, hovorí o zbytočnej provokácii

Podľa neho pochod s ukrajinskou vlajkou cez Karlov most je prejavom nedostatku rešpektu k hostiteľskej krajine a jej symbolom.
Predseda českej poslaneckej snemovneTomio Okamura (SPD) skritizoval na sociálnych sieťach podujatie ukrajinského veľvyslanectva, počas ktorého bola na Karlovom moste cez víkend rozvinutá tridsaťmetrová ukrajinská vlajka pri príležitosti ukrajinského Dňa jednoty.

Ako informuje web Novinky.cz, Okamura o podujatí, ktoré považuje za provokáciu, hovoril aj ministrom zahraničných vecíPetrom Marcinkom a chce, aby sa podobné zhromaždenia na tomto mieste už nekonali.

Neúcta k hostiteľskej krajine

„Z môjho pohľadu je to zbytočná provokácia voči našim občanom, ktorí nesúhlasia s masovou migráciou Ukrajincov do ČR,“ uviedol Okamura s tým, že akcia neprospela česko-ukrajinským vzťahom.

Podľa neho pochod s ukrajinskou vlajkou cez Karlov most je prejavom nedostatku rešpektu k hostiteľskej krajine a jej symbolom. „Toto nie je Ukrajina,“ vyhlásil a pripomenul, že vláda ANO, Motorisov a SPD pripravuje nový zákon na sprísnenie podmienok pobytu cudzincov vrátane Ukrajincov.

Poďakovanie za českú podporu

Sobotňajšieho podujatia, ktoré organizovalo ukrajinské veľvyslanectvo v Prahe, sa zúčastnilo približne sto ľudí. Ukrajinský veľvyslanec sa poďakoval Čechom za solidaritu a vyzdvihol zbierku na generátory pre svoju krajinu, ktorá čelí masívnym ruským útokom na energetickú infraštruktúru. Uviedol, že zo strany Čechov cíti veľkú podporu a je za ňu vďačný.

Na akcii zazneli ukrajinská aj česká hymna, prítomní držali minútu ticha za padlých vo vojne s Ruskom a následne prešli s vlajkou cez Karlov most. Spievali pritom piesne a skandovali heslá za slobodnú Ukrajinu a proti Rusku.

