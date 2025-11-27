Geraint Thomas po kariére jazdca zostáva v tíme Ineos Grenadiers. Akú pozíciu dostal?

Bývalý víťaz prestížnej cyklistickej Tour de France Geraint Thomas sa stal súťažným riaditeľom v britskom tíme Ineos Grenadiers. Thomas bude úzko spolupracovať s vedením zoskupenia a podieľať sa na tvorbe súťažnej stratégie a nábore jazdcov.
Dve olympijské medaily aj titul z Tour de France, spoznali ho v Alcatraze. Brit Thomas po sezóne opustí profipelotón - FOTO, VIDEO
Altuálne 39-ročný Thomas ovládol Tour de France v roku 2018 s tímom Sky, ktorý sa o rok neskôr premenoval na Ineos po prevzatí britským miliardárom Jimom Ratcliffom. Okrem toho získal dve zlaté olympijské medaily (2008 a 2012) v dráhovej cyklistike s výberom Veľkej Británie v tímovej stíhačke.
V septembri po pretekoch Okolo Británie ukončil jazdeckú kariéru, ale bez práce dlho nezostal. „Tím bol mojím domovom od prvého dňa a táto pozícia je prirodzeným krokom vpred. Naučil som sa veľa od kolegov a teraz chcem pomôcť ďalšej generácii. Chcem doviesť tím k ďalším úspechom na Grand Tours,“ povedal 39-ročný Thomas.
Taliansky cyklistický šampión Elia Viviani oznámil koniec kariéry
Športový riaditeľ Ineos Dave Brailsford ocenil Thomasovu skúsenosť a ambície: „Žil a dýchal elitnými výkonmi počas celej kariéry. Vie, čo to obnáša a jeho ochota zdieľať skúsenosti je veľkým prínosom pre náš tím.“
Tím Sky dosiahol veľké úspechy na Tour de France s Bradleym Wigginsom, Chrisom Froomem a aj spomenutým Geraintom Thomasom. V roku 2020 sa tím premenoval na Ineos Grenadiers.