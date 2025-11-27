Geraint Thomas po kariére jazdca zostáva v tíme Ineos Grenadiers. Akú pozíciu dostal?

Niekdajší víťaz slávnej Tour de France bude v zostkupení pracovať na výchove novej generácie jazdcov.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Giro d'Italia 2020
Britský cyklista Geraint Thomas počas 1. etapy Giro d'Italia, ktorou bola individuálna časovka vedúca z Monreale do Palerma s dĺžkou 15 kilometrov. 3. október 2020. Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/AP
Bývalý víťaz prestížnej cyklistickej Tour de France Geraint Thomas sa stal súťažným riaditeľom v britskom tíme Ineos Grenadiers. Thomas bude úzko spolupracovať s vedením zoskupenia a podieľať sa na tvorbe súťažnej stratégie a nábore jazdcov.

Altuálne 39-ročný Thomas ovládol Tour de France v roku 2018 s tímom Sky, ktorý sa o rok neskôr premenoval na Ineos po prevzatí britským miliardárom Jimom Ratcliffom. Okrem toho získal dve zlaté olympijské medaily (2008 a 2012) v dráhovej cyklistike s výberom Veľkej Británie v tímovej stíhačke.

V septembri po pretekoch Okolo Británie ukončil jazdeckú kariéru, ale bez práce dlho nezostal. „Tím bol mojím domovom od prvého dňa a táto pozícia je prirodzeným krokom vpred. Naučil som sa veľa od kolegov a teraz chcem pomôcť ďalšej generácii. Chcem doviesť tím k ďalším úspechom na Grand Tours,“ povedal 39-ročný Thomas.

Športový riaditeľ Ineos Dave Brailsford ocenil Thomasovu skúsenosť a ambície: „Žil a dýchal elitnými výkonmi počas celej kariéry. Vie, čo to obnáša a jeho ochota zdieľať skúsenosti je veľkým prínosom pre náš tím.“

Tím Sky dosiahol veľké úspechy na Tour de France s Bradleym Wigginsom, Chrisom Froomem a aj spomenutým Geraintom Thomasom. V roku 2020 sa tím premenoval na Ineos Grenadiers.

