Taliansky cyklistický šampión Elia Viviani oznámil koniec kariéry

Taliansky cyklista Elia Viviani, olympijský víťaz a víťaz etáp na všetkých troch veľkých viacdňových pretekoch, oznámil v piatok ukončenie svojej profesionálnej kariéry.
„Roky 2010 až 2025 boli fantastické. Ubehli rýchlo, ale mal som z nich radosť a dosiahol som všetko, čo som chcel,“ napísal 36-ročný Viviani, jazdiaci za tím Lotto, na sociálnych sieťach. „Dnes oznamujem koniec svojej profesionálnej kariéry. Ďakujem všetkým, ktorí boli súčasťou mojej cesty počas týchto rokov.“
Viviani, ktorý predtým jazdil za tímy Ineos a Quick-Step, vyhral jednu etapu na Tour de France, päť na Giro d’Italia vrátane štyroch v roku 2018, keď získal aj zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže, a dve etapy na Vuelte.
Svoju slávu si vybudoval aj na dráhe, kde sa stal olympijským šampiónom v omniu na hrách v Riu v roku 2016 a získal striebro v madisone na minuloročnej olympiáde v Paríži. Na OH v Tokiu v roku 2021 získal bronz v omniu.
Okrem toho získal na dráhe dve zlaté medaily na majstrovstvách sveta a osem titulov majstra Európy.