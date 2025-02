Dve olympijské medaily aj titul z Tour de France, spoznali ho v Alcatraze. Brit Thomas po sezóne opustí profipelotón - FOTO, VIDEO

Víťaz prestížnej cyklistickej Tour de France z roku 2018 po aktuálnej sezóne zavesí súťažný bicykel na klinec. Tridsaťosemročný britský jazdec Geraint Thomas v roku 2025 absolvuje posledné súťažné štarty medzi profíkmi.

Rodák z waleského Cardiffu práve v pondelok oznámil, že ho čaká posledná sezóna v pelotóne.

„Myslím si, že je čas na to, aby som to oficiálne potvrdil. Áno, toto je moja posledná sezóna v pelotóne,“ napísal jazdec tímu Ineos na sociálnych sieťach.

Thought it was time we made it official. Yes, this will be my last year in the peloton 🤝 It’s not been a bad run eh? Never in my wildest dreams did I imagine being a pro for 19 years. There’ll be lots of time to reflect but, before then, I’ve got some big races to prep for 👀 pic.twitter.com/7HTOBuEnXx

— Geraint Thomas (@GeraintThomas86) February 17, 2025