Gauner Fico, atentát sa nestal či proruskí kolaboranti. Aj také boli protesty v roku 2025 - FOTO

Protesty na Slovensku v roku 2025 – zaostrené na transparenty ľudí.
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
1 min. čítania
Protesty na Slovensku v roku 2025 - fotografie
Foto: SITA/koláž SITA Webnoviny.
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Na Slovensku sa v roku 2025 konalo viacero protestov a to nielen v Bratislave, ale aj ďalších mestách. Na protivládnych nenechali ľudia na Ficovom kabinete či samotnom premiérovi nenechali „nitku“ suchú, na transparentoch jasne vyjadrovali, čo si myslia.

V máji sa tiež pri letisku v Bratislave objavil 70-metrový nápis „Zbohom Fico“, ktorý bol odkazom občianskych iniciatív a aktivistov a aktivistiek z celého Slovenska, ktorým mohol premiér odlietať na vojenskú prehliadku do Moskvy.

Fotogaléria k článku:

PROTEST: Slovensko je Európa! v Bratislave
PROTEST: Proti konsolidácii v Bratislave
PROTEST: Proti konsolidácii v Bratislave
41 fotografií v galérii
PROTEST: Slovensko je Európa! v Bratislave
PROTEST: Slovensko je Európa! v Bratislave
Účastníci s transparentom počas protestného zhromaždenia Slovensko je Európa! organizovaného iniciatívou Mier Ukrajine na Námestí slobody v Bratislave. Bratislava, 24. január 2025. Foto: SITA/Jana Birošová.
PROTEST: Proti konsolidácii v Bratislave
Účastníčka s transparentom počas protivládneho protestného zhromaždenia Proti konsolidácii organizovaného opozičnými stranami Progresívne Slovensko (PS), Sloboda a solidarita (SaS), Demokrati a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) na Námestí slobody v Bratislave. Bratislava, 23. september 2025. Foto: SITA/Milan Illík.
PROTEST: Slovensko je Európa! v Bratislave
Účastníci s transparentmi počas protestného zhromaždenia Slovensko je Európa! organizovaného iniciatívou Mier Ukrajine na Námestí slobody v Bratislave. Bratislava, 24. január 2025. Foto: SITA/AP.
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Protest v Bratislave Protesty
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk