Gauner Fico, atentát sa nestal či proruskí kolaboranti. Aj také boli protesty v roku 2025 - FOTO

Na Slovensku sa v roku 2025 konalo viacero protestov a to nielen v Bratislave, ale aj ďalších mestách. Na protivládnych nenechali ľudia na Ficovom kabinete či samotnom premiérovi nenechali „nitku“ suchú, na transparentoch jasne vyjadrovali, čo si myslia.
V máji sa tiež pri letisku v Bratislave objavil 70-metrový nápis „Zbohom Fico“, ktorý bol odkazom občianskych iniciatív a aktivistov a aktivistiek z celého Slovenska, ktorým mohol premiér odlietať na vojenskú prehliadku do Moskvy.
Účastníci s transparentom počas protestného zhromaždenia Slovensko je Európa! organizovaného iniciatívou Mier Ukrajine na Námestí slobody v Bratislave. Bratislava, 24. január 2025.Foto: SITA/Jana Birošová.
Účastníčka s transparentom počas protivládneho protestného zhromaždenia Proti konsolidácii organizovaného opozičnými stranami Progresívne Slovensko (PS), Sloboda a solidarita (SaS), Demokrati a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) na Námestí slobody v Bratislave. Bratislava, 23. september 2025.Foto: SITA/Milan Illík.
Účastníci s transparentmi počas protestného zhromaždenia Slovensko je Európa! organizovaného iniciatívou Mier Ukrajine na Námestí slobody v Bratislave. Bratislava, 24. január 2025.Foto: SITA/AP.