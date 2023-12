Gastro sektor predstavil svoje požiadavky na Ficovu vládu, stovky reštaurácií sa jasne vyjadrili aj k národnému menu

S príchodom novej vlády Roberta Fica si reštauračné zariadenia sľubujú vyriešenie niektorých pálčivých problémov, ktoré sa po pandémii ešte viac prehĺbili.

Práve na tie najväčšie výzvy sa pýtala iniciatíva Pomoc pre gastro takmer 500 reštaurácií na Slovensku počas posledného novembrového týždňa. Uviedla to hovorkyňa Pomoc pre gastro Karmen Procházková.

Reštaurácie žiadajú rozšírenie zníženej DPH

Z prieskumu podľa nej vyplynulo, že reštaurácie žiadajú ponechanie zníženej dane z pridanej hodnoty (DPH) a ocenili by, keby sa rozšírila aj na donáškové služby. Dve tretiny reštaurácií si myslia, že výška stravného nie je dostatočná a ocenili by jeho zvýšenie.

„Až 70 percent opýtaných považuje tému národného menu za nerealizovateľnú, vyše 60 % gastro podnikateľov apeluje na vládu, aby sa radšej zaoberala zjednodušením legislatívy,“ informovala hovorkyňa.

Väčšina súhlasí s otvorením trhu pre cudzincov

Skoro 80 % respondentov by privítalo zrýchlené odpisy pri rekonštrukciách zariadení a rovnaký počet by ocenil pomoc pri vzdelávaní personálu. Len polovica opýtaných súhlasí so zriadením nového ministerstva pre cestovný ruch a šport. Viac ako 60 percent reštaurácií by súhlasilo s otvorením pracovného trhu pre cudzincov.

Práve pretrvávajúca byrokracia a komplikovaná legislatíva podľa reštaurácií brzdí rozvoj tohto odvetvia. Reštaurácie už dlhodobo žiadajú o zníženie odvodového zaťaženia alebo aj zjednodušenie najímania cudzincov, nakoľko nájsť, vychovať a udržať lokálneho človeka je čoraz ťažšie.

Veľké rezervy

Témy ako je národné menu alebo zriadenie nového ministerstva, pod ktoré by téma gastro zariadení patrila, nepovažujú reštaurácie za niečo, čo pomôže ich podnikaniu.

„Majitelia prevádzok zdôrazňujú potrebu rozšírenia zníženej DPH aj na rozvozy, s ohľadom na zmeny správania zákazníkov a posun k donáškovým službám od roku 2020. Veľké rezervy vnímame stále v podpore agroturizmu, či v dotačných schémach na podporu propagácie lokálnych výrobcov,“ uviedla hovorkyňa Iniciatívy Pomoc pre gastro Karmen Procházková.

Zvýšenie sadzby DPH

Vláda Roberta Fica ide, naopak, DPH pre gastro prevádzky zvýšiť. Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty DPH vo výške 10 % zo základu dane sa od januára nebude vzťahovať na alkohol podávaný v gastro prevádzkach. Na alkohol podávaný v gastre sa od začiatku budúceho roka uplatní sadzba DPH vo výške 20 %.

„V rámci covidovej pomoci sa znížilo DPH na gastro na 10 percent, naďalej bude 10-percentná DPH na jedlo a nealko v rámci stravovacích a reštauračných zariadení,“ povedal na pondelkovej tlačovej besede minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Štátu to podľa neho prinesie ročne 27 miliónov eur.