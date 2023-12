Týždeň očami Pavla Urbana: Fico tají rozpočet ako Columbo svoju ženu

Do konca roka zostáva menej ako mesiac a parlament bude rokovať o tom, ako bude štát hospodáriť v tom nasledujúcom. Predošlý kabinet, síce podľa zákona podal návrh rozpočtu, ale všetci sme vedeli, že nová vláda pošle do parlamentu svoj vlastný. Ten by sa mal objaviť o niekoľko dní, ale zatiaľ nikto nevie, čo nový premiér plánuje urobiť, aby sa aspoň čiastočne napravila nepriaznivá finančná situácia v krajine.

O rozpočte nikto nevie, ale všetci majú obavy

Keď som čítal vyhlásenia niektorých ministrov, že ani oni nevedia, čo sa presne bude písať v návrhu štátneho rozpočtu, na um mi prišiel známy seriál Columbo, v ktorom sa často hovorí o jeho žene, ale ani po takmer 70-tich častiach sme nemali možnosť ju vidieť. Podobne je to aj s rozpočtom.

Viacerí ho kritizujú, ale nikto nevie, čo v ňom vlastne bude. Na rozdiel od Columba, vláda je povinná ho zverejniť a to čoskoro. Iste to nemá ľahké, lebo všetkým je známe, že treba šetriť, vlastne robiť viaceré škrty alebo navýšiť jeho objem. Preto sa objavujú obavy, že to bude na úkor niektorých skupín, ktoré môžu byť pri dosiahnutí tohto cieľu ohrozené.