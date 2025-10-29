Galko sa zastal Brigitte Macronovej, o ktorej konšpirátori tvrdia, že sa narodila ako muž: Basu natvrdo pre takýchto gaunerov, odkazuje

Poslanca Ľubomíra Galka rozčúlilo, keď sa dozvedel, aký trest chcú vymerať obvineným.
Na snímke Brigitte Macron a poslanec parlamentu Ľubomír Galko (Demokrati. Foto: SITA/Thibaoud Moritz via AP, SITA-Tomáš Susko - koláž SITA Webnoviny.
Poslanec parlamentu Ľubomír Galko (Demokrati) sa postavil na obranu prvej dámy Francúzska Brigitte Macronovej, ktorá roky bojuje proti falošným obvineniam z jej údajnej zmeny pohlavia.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte sa rozhodli rázne zakročiť proti šíreniu dezinformácií o prvej dáme. Vo Francúzsku sa tento týždeň začal súdny proces s desiatimi osobami obvinenými zo sexistickej kyberšikany Macronovej. Prípad súvisí s ich tvrdeniami, že manželka francúzskeho prezidenta sa narodila ako muž.

V prípade usvedčenia hrozí desiatim obvineným – ôsmim mužom a dvom ženám – až dvojročné väzenie. Podľa francúzskej prokuratúry sú obvinení z nevhodných vyjadrení o pohlaví a sexualite Brigitte Macronovej, pričom jej vekový rozdiel s manželom zároveň prirovnávali k „pedofílii“.

Galko navrhuje basu natvrdo

K súdnemu procesu a k obvineniam na adresu Macronovej, že sa mala narodiť ako muž, sa vyjadril na sociálnej sieti aj poslanec parlamentu a bývalý minister obrany Ľubomír Galko z Demokratov.

„Nejakí desiati borci (z toho traja najaktívnejšie) vo Francúzsku si vymysleli, že manželka prezidenta Macrona nikdy neexistovala a jeho ‚manželkou‘ je jej brat Michel, ktorý sa dal preoperovať na ženu a aktívne to šírili po sociálnych sieťach. O tom, akým spôsobom dotyčným ublížili a aké peklo pre nich pripravili a rozpútali, je zbytočné sa rozpisovať, bolo to neskutočné svinstvo,“ píše v úvode politik.

Galka rozčúlilo, keď sa dozvedel, aký trest chcú vymerať obvineným. Člen Demokratov by totiž šíriteľom podobných hoaxov navrhoval basu natvrdo.

Britain France
Francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte sa rozhodli rázne zakročiť proti šíreniu dezinformácií o prvej dáme. (AP Photo/Alberto Pezzali)

„Dnes páchatelia stoja pred súdom a prokurátor im navrhuje 3 až 12 mesiacov podmienečne. Súhlasím s tým, že sú súdení, ale nepáči sa mi trest. Ja osobne by som preferoval za takéto a podobné špinavosti basu natvrdo, teda trest nepodmienečný,“ vyhlásil na rovinu Galko.

Poznamenal tiež, že v rámci Hlbokej orby bude navrhovať pozrieť sa na takéto paragrafy aj na Slovensku. „Nie je normálne, aby nejakí gauneri takýmto alebo podobným spôsobom ničili niekomu povesť a život,“ hovorí Galko.

„Toto naozaj nie je žiaden slobodný „názor“, ako to často u nás niektorí ľudia prezentujú. Práve vyššie spomenutý prípad je presným príkladom výroby a šírenia svinstva, hoaxu a trestného činu. A tak treba, aby k tomu spoločnosť aj pristupovala,“ uzavrel svoj príspevok na sociálnej sieti politik.

Konšpirácie o Macronovej

Podľa konšpiračných teórií šíriacich sa po internete sa Macronová narodila ako muž s menom Jean-Michel Trogneux – čo je meno jej brata – a ako transrodová žena si zvolila meno Brigitte.

Podľa amerického právnika Macronovcov plánuje pár predložiť dôkazy a fotografie preukazujúce, že prvá dáma nie je transrodová žena. Macronovej sa už minulý rok podarilo vyhrať podobný spor, v ktorom bolo dvom obžalovaným ženám nariadené zaplatiť odškodné a pokutu.

Climate France UN Ocean Conference
Vo Francúzsku sa začal súdny proces s desiatimi osobami obvinenými zo sexistickej kyberšikany Brigitte Macronovej. Prípad súvisí s ich tvrdeniami, že manželka francúzskeho prezidenta sa narodila ako muž. (Christian Hartmann/Pool via AP)
