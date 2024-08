Gajanová v Chorzówe zlepšila osobný aj slovenský rekord v behu na 1000 m, zlepšila sa o 2,22 s

Slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová časom 2:36,42 min zlepšila vlastný slovenský rekord v behu na 1000 m. Zverenka Louisa Heyera stiahla zo svojho doterajšieho maxima 2:38,64 min zo 4. augusta 2023 v Berne až 2,22 sekundy. Informoval o tom Slovenský atletický zväz na sociálnych sieťach.

Pre semifinalistku nedávnych olympijských hier v Paríži a vicemajsterku Európy 2024 na 800 m Gajanovú (AK ZŤS Martin/VŠC Dukla) je to ďalší rekord SR, v olympijskom semifinále nedávno posunula historické maximum na 800 m na 1:58,22.

Vylepšila slovenský rekord

„Preteky mi nevyšli úplne podľa predstáv, ale nie som ani sklamaná. Je to iný beh, polovicu pretekov som bežala prakticky sama. Aj keď je to v porovnaní s osemstovkou len o 200 m navyše, treba to bežať trochu inak. Slovenský rekord sa mi podarilo vylepšiť, takže spokojnosť. Teší ma, že som si znova mohla v Diamantovej lige zmerať sily s najlepšími na svete, hoci v netradičnej disciplíne,“ komentovala 24-ročná Gabriela Gajanová pre STVR.

Preteky v Chorzówe výborne rozbehli vodičky Lemieszová z Poľska a Keňanka Chebetová, z čoho vyťažila víťazná Nelly Chepchirchirová z Kene. Zabehla svetový výkon roka a rekord mítingu 2:31,24. Gajanová, pre ktorú to bol siedmy štart v DL, skončila z Európaniek druhá, lepšia než ona bola len celkovo druhá Jemma Reekieová z Veľkej Británie (2:32,56).

Forsterová nepostúpila

Ďalšia Slovenka na DL v Chorzówe Viktória Forsterová obsadila vo svojej premiére na tomto fóre v I. rozbehu na 100 m prekážok 8. miesto časom 13,26 s. Tento výkon atlétke ŠK ŠOG Nitra nestačil na postup do finále, kam sa kvalifikovali priamo prvé tri prekážkarky z každého z dvoch rozbehov plus ďalšie dve s najlepšími časmi. Forsterová dosiahla až šestnásty najlepší čas.

„Neviem, čo sa stalo. Viem však, že tento môj výkon nepatrí na špičkové atletické podujatie, akým je táto Diamantová liga. Mrzí ma to,“ uviedla Forsterová pre STVR.