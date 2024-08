Gajanová si chce ešte vychutnať Paríž aj olympiádu, nevie sa však dočkať oddychu doma na Liptove (video)

Slovenská atlétka Gabriela Gajanová bola bezprostredne po nedeľňajšom semifinále behu na 800 m na olympijských hrách v Paríži sklamaná z toho, že neprenikla do finálovej osmičky. Pocity sa v nej miešali, keďže prekonala národné maximum Gabriely Sedlákovej z roku 1987, výkonom 1:58,22 min si o 56 stotín zlepšila osobný rekord a v celkovom hodnotení skončila jedenásta. O deň neskôr už zneli jej slová viac optimistickejšie.

„Tým, že som zabehla slovenský rekord, tak sa naozaj veľmi teším z tohto výkonu a som šťastná z toho, čo som dosiahla na týchto olympijských hrách,“ uviedla slovenská atlétka.

Zhodnotenie sezóny

Deň po semifinále u nej ešte stále prevládla únava. „Som však už šťastnejšia z toho, že som zabehla tento slovenský rekord a jedenáste miesto na olympiáde má pre mňa veľkú cenu,“ priznala Gajanová, ktorá ešte ani v pondelok popoludní nemala príležitosť a ani chuť pozrieť si záznam zo svojho nedeľňajšieho behu.

Nedávno získala striebro na majstrovstvách Európy, teraz bola jedenásta pod piatimi kruhmi. To, čo vlastne dokázala, si možno uvedomí až s pribúdajúcim časom.

„Neviem, či to bude ešte počas tejto sezóny, ale isto to na mňa všetko doľahne. Ani striebro z ME som ešte nemala taký priestor vstrebať, lebo som sa potrebovala hneď pripravovať na olympijské hry. Myslím si, že keď si po sezóne sadneme s trénerom a budeme hodnotiť sezónu, tak potom si to všetko uvedomím,“ poznamenala.

Oddych na Liptove

Súťaženie už má za sebou, preto by si rada ešte aspoň na krátky čas vychutnala Paríž. „Chcela by som ísť pozrieť basketbal, alebo volejbal, mám tiež ešte nejaké povinnosti, čo sa týka sponzorov. Tiež byť s najbližšími a užiť si Paríž. Mám tu aj dievčatá, s ktorými trénujem, takže by som sa s nimi rada stretla a trochu si to tu poobzerala,“ prezradila. Z Francúzska sa Gajanová vráti domov na Liptov, kde nebola viac ako mesiac.

„Tam si najlepšie dokážem oddýchnuť pri najbližších a v prírode, pretože pokoj je vždy na nezaplatenie, keď sa vraciam z takýchto podujatí, kde je veľa ľudí. Keď už je aj toho cestovania priveľa, tak vždy som rada, keď si môžem trochu oddýchnuť u nás na farme alebo na salaši, pretože tá príroda je skvelá a ja sa tam vždy veľmi rada vraciam,“ priznala zverenka trénera Louisa Heyera a doplnila, že sa najviac teší na kone. „Aj tu som sa chcela ísť pozrieť na jazdectvo, ale neviem, či mi to úplne vyjde,“ prezradila.