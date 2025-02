Futbalový klub si vzal pôžičku na vyplatenie prostitútky. Tá si mala vziať hráča, ktorý chcel získať španielske občianstvo

Antonio Muñoz, bývalý prezident Cádizu CF, musel počas svojho pôsobenia splatiť dlh klubu. Tím z Andalúzie si vzal pôžičku na zaplatenie prostitútky z Valladolidu, ktorá sa mala vydať za Darka Ljubojeviča.

Vtedy 24-ročný Bosniak mal byť hviezdou tohto celku, no nakoniec odišiel bez toho, aby odohral jedinú minútu pre problémy s registráciou. Informoval o tom web relovo.com.

Zabudli na dôležitý detail

Bolo leto 1999, generálnym riaditeľom Cádizu bol Fran Canal. Ten sa poznal s Ljubojevičom hrajúcim za srbskú Crvenu Zvezdu Belehrad.

Išlo o senzáciu, keďže klub hral až tretiu najvyššiu španielsku súťaž. Médiá to označili za „galaktický prestup“. Tiež informovali, že mal niekoľko oficiálnych ponúk od viacerých špičkových tímov.

Cádiz za jeho služby zaplatil takmer pol milióna eur a hráč v niekoľkých predsezónnych priateľských zápasoch ukázal svoje vodcovské kvality.

Klub však zabudol, že v danej súťaži nie je povolená registrácia hráčov, ktorí nie sú občanmi Európskej únie. Preto sa začala tragikomická záchranná akcia.

Vojnový zločinec

Prvou alternatívou, ktorá sa tímu naskytla, bolo získať portugalské občianstvo. Následne sa usilovali o to, aby sa stal právoplatným Španielom. Argumentovali, že by to mohlo byť dobré pre mesto.

Potom sa všetko zrútilo ako domček z kariet. Ministerstvo vnútra preňho žiadalo medzinárodné osvedčenie o bezúhonnosti a Interpol ho vyhlásil za vojnového zločinca (hráč pochádzal z vtedajšej Juhoslávie, pozn.). Politika a vyšetrovanie celého prípadu malo trvať mesiace a tím mal čakať až do zimného prestupového obdobia.

Cádizu začínali dochádzať riešenia. Canal tak prišiel s novým nápadom, ktorý v skutočnosti nebol až taký nezmyselný – oženiť sa so Španielkou, aby získal dvojité občianstvo. Išlo však o ženu dvakrát staršiu ako on a bola to prostitútka. Dokonca ju odsúdili za násilnú lúpež.

Smiech cez slzy

Čerešnička na záver? Klub mal tejto Španielke zaplatiť za manželstvo. Inak by s touto dohodou nesúhlasila. Problém bol v tom, že tím na to nemal peniaze.

Ministerstvo spravodlivosti však niečomu takému neuverilo. Dospelo k záveru, že je tam príliš veľa nezrovnalostí na to, aby išlo o krásny príbeh lásky, ktorý vznikol počas letnej noci. Preto mu naturalizáciu odmietli.

Klub z Cádizu to vzal s humorom: „Akoby to nestačilo, vypršala platnosť jeho povolenia na pobyt, čím sa jeho pobyt v Španielsku stal nelegálnym. A aby toho nebolo málo, silné slnečné žiarenie v južnom Španielsku mu spôsobilo kožné ochorenie a mal aj problém s nechtom na nohe.“

Ljubojevič tak chodil na tréningy v žabkách.

V súčasnosti 50-ročný Bosniak napokon neodohral žiaden oficiálny zápas v drese Cádizu, čím sa stal jedným z najväčších fiasiek v histórii tímu.

O celom príbehu informoval vyššie spomínaný web.