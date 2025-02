Dotkla sa jej intímnych partií a opýtala sa: Máš penis? Španielsky futbal rieši ďalší škandál - FOTO, VIDEO

Španielskym futbalom otriasa ďalší škandál. Počas barcelonského derby medzi ženskými tímami Espanyol a FC údajne padla otázka, ktorá nepatrí do futbalu, ale takisto aj do bežného slušného života.

Videozáznamy odhalili, že obrankyňa FC Barcelona Mapi Leónová siahla smerom na intímne partie svojej súperky Dani Caracasovej.

Pritom sa jej mala opýtať: „Máš penis?“ Vinu Leónová odmieta, oba kluby vydali stanoviská.

V 15. minúte mali futbalistky „blaugranas“ štandardnú situáciu, počas ktorej došlo k tvrdému nárazu medzi oboma futbalistkami.

Leónová ostala zo zrážky chvíľku viditeľne zaskočená, následne siahla k intímnym partiám svojej protihráčky a opýtala sa jej inkriminujúcu otázku.

Odvrátená pozornosť

„Espanyol de Barcelona chce vyjadriť svoju absolútnu nespokojnosť a odsúdenie udalostí, ktoré sa odohrali minulú nedeľu počas ženského derby. V tomto zápase došlo k činu, ktorý považujeme za neprijateľný a ktorý by sa nemal prehliadať,“ píše klub na svojom webe.

Poškodená Caracasová nebola v tom čase schopná zareagovať. Neskôr, keď si to celé uvedomila, sa rozhodla nereagovať nahnevane, aby sa vyhla disciplinárnej sankcii, ktorá by poškodila tím.

„Okrem toho, čo sa stalo na ihrisku, došlo k poľutovaniahodnej reakcii na sociálnych sieťach, kde bola naša hráčka terčom urážok zo stoviek profilov. Znepokojuje nás, že namiesto toho, aby sme sa sústredili na samotný incident, časť mediálnej pozornosti sa odvrátila k iným otázkam, ktoré nesúviseli so závažnosťou tohto činu. Bránime ju a odsudzujeme akýkoľvek čin, ktorý ohrozuje integritu futbalistiek na ihrisku,“ doplnil Espanyol.

Poškodený imidž

Leónová sa prostredníctvom klubu vyjadrila, že v žiadnom prípade nenarušila, a ani nebolo jej zámerom, intimitu jej protihráčky Caracasovej.

„Ako ukazujú zábery, išlo o súčasť hernej akcie, pri ktorej sa ma úmyselne dotkla a ja následne jej nohy so slovami v reakcii na stret: „Čo je to s tebou?“ Nedošlo k žiadnemu kontaktu s jej intímnymi časťami a už vôbec nie k úmyslu. Trvám na tom, že to bola len súčasť hry, ktorá si nezaslúži význam, ktorý jej bol pripisovaný,“ priblížila s tým, že niečo také je v rozpore s jej zásadami.

„Okolo môjho mena sa objavil šum a kontroverzia, ktorých cieľom je výlučne poškodiť môj imidž. Som hlboko rozrušená a sklamaná, a preto si vyhradzujem právo podniknúť právne kroky proti komukoľvek, kto by sa mohol snažiť zneužiť tento čisto futbalový incident na to, aby ma poškodil a pokračoval v šírení nepodložených obvinení,“ doplnila Leónová.

Už vyše roka sa rieši v Španielsku aj nechcený bozk, keď už bývalý prezident Španielskej futbalovej federácie Luis Rubiales pobozkal na ústa Jennifer Hermosovú po triumfe na majstrovstvách sveta.

Súdny proces stále prebieha, pričom sa objavujú ďalšie kontroverzné momenty a zistenia. Jedno z konaní bolo aj v stredu 12. februára.