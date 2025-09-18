Futbalisti Monaka neodleteli pre problém s klimatizáciou. Ich pobehovanie v trenírkach baví internet - VIDEO

Futbalisti klubu AS Monako zažili veľkú horúčavu pred odletom na úvodný duel Ligy majstrov do Belgicka, kde sa stretnú s Clubom Bruggy.
Ich lietadlo nemohlo pre problémy s klimatizáciou opustiť letisko v Nice a hráčom bolo tak neznesiteľne teplo, že sa až vyzliekli do spodnej bielizne.
Údajne sa do dejiska duelu presunuli až v deň stretnutia dopoludnia.
Všetci už boli na palube a pripravení na presun, no motory sa nenaštartovali.
Teplota v kabíne začala stúpať, a tak to futbalisti vzali svojsky a pomohli si ako-tak znížiť teplotu tým, že viacerí ostali len v spodnom prádle.
Na nálade im neuskutočnený let neubral, smiali sa, žartovali a zabávali. Vznikli z toho aj videá, ktoré kolujú sociálnymi sieťami.
🚨🚨AS MONACO
❌ L’avion ne peut pas DÉCOLLER pour un probleme d’air conditionné !
😂 Les joueurs sont descendus en CALEÇON sur la piste ! @ASMHistoirepic.twitter.com/DSw8FOmfPO
— LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) September 17, 2025
Miernym favoritom sú napriek bizarnej situácie stále Monačania, no na belgickej pôde to nebudú mať vôbec jednoduché.
Okrem týchto dvoch klubov je v hre ešte ďalších desať, ktoré za sebou nemajú prvé kolo ligovej fázy milionárskej súťaže.