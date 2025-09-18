Futbalisti Monaka neodleteli pre problém s klimatizáciou. Ich pobehovanie v trenírkach baví internet - VIDEO

Údajne sa do dejiska duelu presunuli až v deň stretnutia dopoludnia.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
AS Monako
Hráči AS Monako po víťazstve nad St. Étienne v dohrávke 31. kola Ligue 1, ktoré rozhodlo, že získali francúzsky titul. Monako, 17. máj 2017. Foto: Archívne, SITA/AP
Belgicko Futbal Futbal z lokality Belgicko

Futbalisti klubu AS Monako zažili veľkú horúčavu pred odletom na úvodný duel Ligy majstrov do Belgicka, kde sa stretnú s Clubom Bruggy.

Ich lietadlo nemohlo pre problémy s klimatizáciou opustiť letisko v Nice a hráčom bolo tak neznesiteľne teplo, že sa až vyzliekli do spodnej bielizne.

Údajne sa do dejiska duelu presunuli až v deň stretnutia dopoludnia.

Všetci už boli na palube a pripravení na presun, no motory sa nenaštartovali.

Teplota v kabíne začala stúpať, a tak to futbalisti vzali svojsky a pomohli si ako-tak znížiť teplotu tým, že viacerí ostali len v spodnom prádle.

Na nálade im neuskutočnený let neubral, smiali sa, žartovali a zabávali. Vznikli z toho aj videá, ktoré kolujú sociálnymi sieťami.

Miernym favoritom sú napriek bizarnej situácie stále Monačania, no na belgickej pôde to nebudú mať vôbec jednoduché.

Okrem týchto dvoch klubov je v hre ešte ďalších desať, ktoré za sebou nemajú prvé kolo ligovej fázy milionárskej súťaže.

Firmy a inštitúcie: AS MonakoFC Bruggy
Okruhy tém: horúčava Klimatizácia Let Lietadlo Liga majstrov Liga majstrov 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk