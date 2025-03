Valjent sa v historických rebríčkoch dotiahol na legendárneho Dubovského - VIDEO

Slovenský futbalový obranca Martin Valjent sa v počte zápasov v španielskej La Lige dotiahol na legendárneho Petra Dubovského.

Po víkende majú obaja na svojom konte už 151 duelov v najvyššej futbalovej súťaži na Pyrenejskom polostrove.

„Je to pre mňa obrovská česť môcť sa vyrovnať aspoň v počte zápasov takému legendárnemu hráčovi, akým bol Peter Dubovský, ktorý zanechal obrovskú stopu v španielskom a slovenskom futbale,“ povedal Valjent vo videu na fejsbúku Šport STVR. Absolvoval celé stretnutie rovnako ako jeho krajan Dominik Greif.

Jeho Mallorca v nedeľu remizovala doma s Alavésom 1:1.

„Rád by som to oslávil výhrou, no nedokázali sme si udržať vedenie a napokon z toho bola remíza. Veľmi nás to mrzí, pretože sme si vedomí, že práve tieto domáce zápasy chceme a aj by sme mali vyhrávať,“ doplnil.

Valjent pôsobí v Španielsku od leta 2018 a za RCD hrával aj v druhej lige. Spomenutý Dubovský pôsobil v Španielsku v Reale Madrid a Oviede v rokoch 1993 až 2000. V lete 2000 tragicky zahynul vo veku 28 rokov počas dovolenky v Thajsku.

Mallorca je v tabuľke najvyššej španielskej súťaže ôsma, má horšie skóre ako siedme Rayo Vallecano. Počas najbližšieho víkendu nastúpi proti Bilbau.