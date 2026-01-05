Cestovala podporiť milovaný národný tím. Senegalská fanúšička zomrela pri dopravnej nehode

Išlo o súboj proti Sudánu, ktorý favoriti zvládli aj pre zosnulú ženu pomerom 3:1.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Spomienková sviečka
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Senegal Futbal Futbal z lokality Senegal

Senegalská fanúšička zahynula v sobotu 3. januára pri autonehode, keď cestovala do mesta Tanger v Maroku, aby podporila národný tím na Africkom pohári národov.

Išlo o súboj proti Sudánu, ktorý favoriti zvládli aj pre zosnulú ženu pomerom 3:1. Hráči Senegalu postúpili do štvrťfinále turnaja, kde sa postavia 9. januára Mali.

Senegalská futbalová federácia (FSF) jej vzdala hold a potvrdila tragédiu. „S hlbokým zármutkom oznamujeme, že Aïda Faye Sambová zomrela v dôsledku dopravnej nehody na diaľnici Rabat-Kenitra. Za týchto bolestných okolností vyjadruje FSF úprimnú sústrasť pozostalej rodine, jej blízkym a celej senegalskej futbalovej rodine.“

Za krajinu na turnaji hrajú aj známe mená ako napríklad Idrissa Gueye, Nicolas Jackson či Sadio Mané.

Viac k osobe: Sadio Mané
Okruhy tém: Africký pohár národov 2025 Fanúšik Úmrtie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk