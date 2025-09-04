Slovenskí futbalisti vstupujú do kvalifikácie MS 2026 s odhodlaním a vierou vo vlastné sily

Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi vo štvrtok o 20.45 h SELČ na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave na úvodný zápas kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2026 proti silnému tímu Nemecka.
Tréner Francesco Calzona na predzápasovej tlačovej konferencii uviedol, že je spokojný s prístupom hráčov počas zrazu a verí v kvalitný výkon pred domácim publikom, ktoré bude pre mužstvo veľkou motiváciou.
K dispozícii Bero, Bénes i Duda
Napriek výrazným stratám v kádri, keď chýbajú Tomáš Suslov, Denis Vavro, Lukáš Haraslín a Ivan Schranz, tréner zdôraznil, že má k dispozícii 26 pripravených hráčov a očakáva dobrý zápas. Dobrou správou je návrat Matúša Bera, Lászlóa Bénesa a Ondreja Dudu, ktorí sú už fit a budú k dispozícii.
Najťažšia kvalifikácia, aká existuje. Šéf SFZ si praje, aby Slováci pripomenuli boje o Afriku
Calzona vyzdvihol kvality nemeckého tímu, ktorý vedie progresívny tréner Julian Nagelsmann a je fyzicky veľmi silný. Nemecko podľa neho dominuje v štatistikách ako získavanie lopty po strate a efektívne šírkové prihrávky. Slovenský tréner však zdôraznil, že jeho tím má jasnú hernú identitu a štýl, ktorý chce na ihrisku ukázať.
„Máme svoju identitu. Vieme, ako chceme hrať, tak nás pozná Európa. Naši hráči hrajú radi týmto štýlom,“ povedal Calzona podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Nechcú hrať pasívne
Kapitán Milan Škriniar opísal náladu v tíme ako výbornú a verí, že mužstvo bude dobre pripravené. Upozornil na vysokú kvalitu súpera a zdôraznil, že slovenský tím nechce byť pasívny ani odovzdaný, ale chce aktívne bojovať.
Musíme okamžite podať dobrý výkon, znie z nemeckého tábora. Stopér Tah očakáva zápas v tempe
„Nemecko je úplná špička. Sú to výborní hráči, individuálne i kolektívne. Nemajú veľa slabých stránok. Niečo sme si nacvičovali, verím, že to ukážeme na ihrisku,“ povedal zadák tureckého klubu Fenerbahce Istanbul.
Na zápas bolo predaných už 18 500 vstupeniek, zvyšné sú k dispozícii online a dve hodiny pred výkopom v pokladniciach štadióna.