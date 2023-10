Futbal (online): Luxembursko - Slovensko (kvalifikácia o postup a Euro 2024)

Slovenskí futbalisti hrajú v pondelok od 20.45 SELČ v Luxemburgu proti domácemu Luxembursku svoj ôsmy zápas v J-skupine kvalifikácie o postup na Euro 2024.

Kvalifikácia ME 2024 vo futbale (J-skupina) Luxemburg Luxembursko – Slovensko (hrá sa od 20.45 SELČ) Stade de Luxembourg Góly: Žlté karty: 0 – 0 strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0), rohové kopy: 0:0, ofsajdy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia: José María Sánchez – Pau Cebrián Devís, Iñigo Prieto (všetci Špan.)

Zostavy:

Luxembursko:

Slovensko:



Zverenci trénera Francesca Calzonu majú po siedmich zápasoch na konte 13 bodov a v tabuľke im patrí druhé miesto. Kvalifikačné boje o Euro 2024 začali domácou bezgólovou remízou s Luxemburskom, potom porazili Bosnu a Hercegovinu (2:0/doma), Island (2:1/vonku) aj Lichtenštajnsko (1:0/vonku). V piatok 8. septembra 2023 nestačili doma na Portugalsko (0:1) a s rovnakým súperom prehrali v Porte (2:3). V novembri Slováci ukončia kvalifikáciu duelmi doma proti Islanďanom (Bratislava, 16.11.) a na pôde Bosny a Hercegoviny (Zenica, 19.11.).

Reprezentačné tímy Luxemburska a Slovenska nastúpia proti sebe po siedmy raz. V predchádzajúcich šiestich stretnutiach sa zrodili až štyri víťazstvá slovenského mužstva. Luxemburčania zvíťazili jediný raz. Bolo to 9. februára 2011 a v medzištátnom prípravnom stretnutí v Luxemburgu triumfovali domáci 2:1.

Slováci sa z dosiaľ posledného víťazstva nad týmto protivníkov radovali 12. októbra 2015, a bola to vtedy dvojnásobná radosť. Mužstvo spod Tatier vtedy víťazstvom 4:2 v poslednom zápase kvalifikácie spečatilo svoj postup na ME 2016 vo Francúzsku.

Zo súčasných zverencov Francesca Calzonu sa v tom zápase na trávniku objavili Norbert Gyömbér, Juraj Kucka a Róbert Mak, na lavičke bol Patrik Hrošovský.

Tabuľka J-skupiny po piatkových zápasoch 1. Portugalsko 7 7 0 0 27:3 21 – istý postup na Euro 2024

2. SLOVENSKO 7 4 1 2 10:5 13

3. Luxembursko 7 3 2 2 8:17 11

4. Bosna a Hercegovina 7 3 0 4 7:9 9

5. Island 7 2 1 4 11:10 7

6. Lichtenštajnsko 7 0 0 7 1:21 0

„Prvý polčas nebol ideálny. Mali sme strašne veľké ihrisko. V druhom polčase sme to zlepšili a bolo to vidieť na hre. Možno nám chýbala finálna a predfinálna fáza. Pred gólom som videl voľný priestor a povedal som si, že zavriem oči a vystrelím,“ povedal podľa televízie Sport1 Stanislav Lobotka, ktorého doplnil brankár Martin Dúbravka: „Bol to veľmi ťažký zápas. Bohužiaľ, prvý polčas nebol dobrý, ale som rád, že v druhom polčase sme podali odhodlanejší výkon. Na tomto sa dá stavať. Snažil som sa chlapcom pomôcť, koncentrovať sa na výkon. Škoda, že sme si odtiaľ neodviezli aspoň bod.“