Friedrich Merz plánuje návštevu Slovenska. S Ficom si rozumie v otázke spaľovacích motorov

Blanár potvrdil návštevu nemeckého kancelára.
Martin Dargaj
Šéfredaktor
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Nemecký kancelár Friedrich Merz. Foto: archívne, SITA/AP
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Nemecký kancelár Friedrich Merz sa chystá na návštevu Slovenska. V relácii STVR Sobotné dialógy to potvrdil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. „Nemecký kancelár chce prísť na Slovensko čo najskôr,“ povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár.

Nemecký kancelár našiel v ostatnom čase spoločnú reč so slovenským premiérom Robertom Ficom ohľadom zákazu vyrábania áut so spaľovacím motorom v Európskej únii od roku 2035. Tak Slovensko ako aj Nemecko majú svoje ekonomiky viac-menej závislé od automobilového priemyslu, a preto odmietajú zákaz výroby automobilov so spaľovacím motorom od roku 2035.

Viac k osobe: Friedrich MerzJuraj BlanárRobert Fico
Firmy a inštitúcie: Európska únia
Okruhy tém: Automobilový priemysel Minister zahraničných vecí Nemecký kancelár Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy spaľovací motor

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk