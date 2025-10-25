Friedrich Merz plánuje návštevu Slovenska. S Ficom si rozumie v otázke spaľovacích motorov

Nemecký kancelár Friedrich Merz sa chystá na návštevu Slovenska. V relácii STVR Sobotné dialógy to potvrdil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. „Nemecký kancelár chce prísť na Slovensko čo najskôr,“ povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
Fico rokoval s Merzom o automobilovom priemysle, informoval ho aj o zasadnutí s ukrajinskou vládou – FOTO
Nemecký kancelár našiel v ostatnom čase spoločnú reč so slovenským premiérom Robertom Ficom ohľadom zákazu vyrábania áut so spaľovacím motorom v Európskej únii od roku 2035. Tak Slovensko ako aj Nemecko majú svoje ekonomiky viac-menej závislé od automobilového priemyslu, a preto odmietajú zákaz výroby automobilov so spaľovacím motorom od roku 2035.