Európska únia je podľa Fica v prdeli, Slovensko sankcie voči Rusku podporí len za určitých podmienok

Na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady v Bruseli bude Slovensko pravdepodobne hlasovať za 19. balík sankcií voči Rusku. Informoval o tom predseda vlády Robert Fico v stredu na Výbore Národnej rady SR pre európske záležitosti.
Samit sa uskutoční vo štvrtok 23. októbra a podľa Fica potrvá minimálne do večerných hodín, možno až do piatka. Ešte pred jeho začiatkom sa v stredu večer o 21:25 premiér stretne s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, s ktorým bude hovoriť o cenách energií a zákaze predaja áut so spaľovacím pohonom od roku 2035.
„Nie je možné, aby sme odišli z Bruselu bez toho, aby bolo v záveroch niečo o cenách energií, podpore automobilového priemyslu a predovšetkým o emisných povolenkách. Môžem dnes konštatovať, že tento tlak sa podarilo naplniť a dostali sme do záverov úplne nový odsek 53, ktorý hovorí o tom, že Európska komisia musí veľmi tvrdo a rýchlo reagovať na ceny energií,“ uviedol Fico. Je to podľa neho výsledok tlaku Slovenska v súvislosti s podporou 19. sankčného balíka.
Dobrý nástroj na vyjednávanie
Podľa predsedu vlády Fica nemôžeme fungovať tak, že naša elektrina v EÚ je násobne drahšia ako v USA či v Číne, pretože nie sme potom konkurencieschopní. „Ak teda budeme vidieť tie závery, ktoré sme presadili do záverov, ja si to ešte raz dnes prejdem večer, tak asi oznámim kancelárovi Merzovi, že súhlasíme s 19. balíkom, ktorý sa nás nedotýka, ale je to dobrý nástroj na vyjednávanie,“ dodal Fico.
Fico prehovoril o snahách prekaziť samit Trumpa a Putina, EÚ sa podla neho zmenila na vojnový kabinet
V otázke emisných povoleniek sa 19 krajín vrátane Slovenska obrátilo na Európsku komisiu ohľadom revízie alebo odkladu, pretože inak to bude znamenať veľký tlak na peňaženky domácností po roku 2027. „Európska únia je v prdeli, prepáčte za výraz. Máme obrovský vnútorný politický problém, máme ekonomický problém, ale mudrovať vieme,“ kritizoval Fico.
Líder Progresívneho SlovenskaMichal Šimečka na to reagoval tým, Slovensko Európskej únii nepomáha, práve naopak, ťahá ju dole v konkurencieschopnosti. „Nie je to tak, že keď je Európa v prdeli, tak Slovensko jej tiež nepomáha svojimi ukazovateľmi, ani svojou ekonomikou, ale práve naopak? Keď je Európa na tom zle, my sme na tom horšie,“ povedal predsedovi vlády.
Fico z návrhov o Ukrajine nie je nadšený
Európska rada sa podľa Fica stretáva v tieni návrhu zorganizovať v Budapešti samit Putin – Trump. „Priznám sa, že nie som veľmi nadšený, že vôbec dávame nejaké návrhy o Ukrajine. Myslím si, že v tomto okamihu by bolo najsprávnejšie, keby sme sa vyhli všetkým tým typickým úvahám o Ukrajine a skôr podporili tento samit, pretože to, čo sa okolo tohto samitu deje potvrdzuje, že je veľa štátov, ktoré si želajú vojnu a nie mier,“ povedal na výbore Fico.
Fico sa nechce zaoberať sankčnými balíkmi proti Rusku, summit Európskej rady by mal riešiť podstatnejšie problémy
Na zasadnutí preto otvorí otázku, či by nebolo vhodnejšie neprijímať závery k Ukrajine, ale len skonštatovať, že Európska únia v plnom rozsahu podporuje pripravovaný samit v Budapešti. Šimečka na to reagoval, že nie je pravdou, že by si členské štáty EÚ želali vojnu, a zdôraznil, že stanovisko premiérov a aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského týkajúce sa samitu bolo jasne podporné.
„Nie je to, pán premiér, náhodou tak, že je to práve ruský prezident Vladimir Putin, ktorý chce zmariť prímerie a odmieta zastaviť zabíjanie civilistov?“ spýtal sa Šimečka premiéra.
Premiér nesúhlasí so zatknutím Putina
Fico nesúhlasí s názorom, že Maďarsko by malo Putina zatknúť. „Je prvoradým cieľom pokračovať vo vojne a zatknúť Vladimira Putina, alebo chceme mier?“ spýtal sa. Beáta Jurík z PS mu oponovala, že Putin patrí do Haagu, nie do Budapešti. Poslankyňa nesúhlasí s tým, že Maďarsko vedome ignoruje medzinárodný zatykač vydaný na ruského prezidenta.
Diskusiu podľa premiéra vyvolá na samite otázka, čo so zmrazenými ruskými aktívami. „Nie sme jediní, ale je tu veľa členských krajín, ktoré poukazujú na veľmi komplikovaný právny rámec. Jedna vec je použiť tieto zdroje na pôžičku pre Ukrajinu, na druhej strane vyplývajú z toho obrovské riziká,“ konštatoval Fico.
Zbrane pre Ukrajinu
Čo sa týka zbraní pre Ukrajinu, premiér zopakoval, že zbrane Slovensko predáva na komerčnej báze. „Nepredáme my, predá niekto iný. Ale zadarmo nebudeme dávať ani zbrane, ani náboje. Balík, ktorý išiel na Ukrajinu, je humanitárny. Ak niekto považuje Boženu za zbraň, tak nech ju považuje, ale pre nás je to humanitárne, pretože je určená na odmínovanie,“ hovorí Fico.
ÚBOK sa zaoberá jednou vecou súvisiacou s „prevratom“, Generálna prokuratúra však nad tým dozor nevykonáva
Zároveň dodal, že Ukrajinci požiadali aj o univerzálne dokončovacie stroje, ktoré sú dôležité na odstraňovanie spadnutých budov a prekážok, ako aj ďalšie zariadenia, pričom aj prezident Zelenský ocenil pomoc Slovenska. „V tomto duchu chceme pokračovať, pretože vieme, že zima bude pre Ukrajinu náročná,“ doplnil premiér.
Fico bude na samite zastupovať maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý ho o to požiadal. Zároveň za neho prednesie stanovisko Maďarska, ktoré nesúhlasí s časťou záverov týkajúcich sa Ukrajiny. Slovensko tieto závery podľa Fica nijako „špeciálne nevyrušujú„.