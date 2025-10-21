Ukrajina a európski spojenci podporujú mierové rokovania podľa súčasnej frontovej línie

Európski lídri a Ukrajina vyjadrili podporu výzve Donalda Trumpa na zastavenie bojov a začatie mierových rozhovorov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce, zdá sa, priniesť svojej krajine mier aj za cenu územných ústupkov. Foto: SITA/AP
Európski lídri spolu s Ukrajinou v utorok vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom podporili výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa na začatie mierových rokovaní založených na súčasnej frontovej línii s Ruskom. Trump sa snaží sprostredkovať mierovú dohodu na ukončenie viac ako trojročnej vojny, ktorá vypukla po ruskej invázii v roku 2022. Minulý týždeň po rokovaniach s oboma stranami vyzval Moskvu a Kyjev, aby zastavili boje „tam, kde sú“.

Vyhlásenie podpísali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, šéfovia Európskej únie António Costa a Ursula von der Leyenová, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer a talianska premiérka Giorgia Meloniová, ako aj lídri Dánska, Fínska, Nórska a Poľska. Zdôraznili, že zostávajú verní princípu, že medzinárodné hranice nesmú byť menené silou.

Európski lídri sa chystajú na samite v Bruseli vo štvrtok vyjadriť jednotnú podporu Ukrajine. O deň neskôr bude nasledovať stretnutie európskych lídrov „koalície ochotných“ v Londýne, aby prediskutovali ďalšie kroky na pomoc Kyjevu.

Trump oznámil svoj zámer stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti v najbližších týždňoch, no nie je jasné, či sa na schôdzke zúčastní Zelenskyj, ktorý nebol súčasťou predchádzajúceho augustového stretnutia na Aljaške.

Lídri zdôraznili, že Ukrajina musí byť v najsilnejšej možnej pozícii pred, počas i po prípadnom prímerí. „Musíme zvýšiť tlak na ruskú ekonomiku a obranný priemysel, až kým nebude Putin pripravený uzavrieť mier,“ uviedli.

Európska únia zvažuje nový úver pre Ukrajinu vo výške 140 miliárd eur, financovaný zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky, ktorý bude predmetom diskusie na štvrtkovom samite v Bruseli.

Russia Ukraine War
