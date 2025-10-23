Fico rokoval s Merzom o automobilovom priemysle, informoval ho aj o zasadnutí s ukrajinskou vládou – FOTO

Premiér Robert Fico sa v stredu večer stretol s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom a jeho delegáciou na pôde nemeckého stáleho zastúpenia pri EÚ v Bruseli. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„S nemeckým spolkovým kancelárom sme sa navzájom informovali o našich postojoch k dnešnému zasadnutiu Európskej rady, osobitne k záverom, ktoré sa dotýkajú automobilového priemyslu ako jedného z kľúčových odvetví európskeho priemyslu a ambicióznych klimatických cieľov,” píše Fico.
Nevyhnutné konzultácie
Podľa premiéra je prepojenie slovenskej a nemeckej ekonomiky natoľko výrazné, že v zásadných otázkach, ako je podpora automobilového priemyslu, sú konzultácie na úrovni šéfov exekutív nevyhnutné.
V Nemecku a na Slovensku sa v rovnakom čase konali rokovania s predstaviteľmi výrobcov áut a zásadnou témou bola diskusia k platnej legislatíve Európskej únie, podľa ktorej bude od roku 2035 zakázané predávať autá so spaľovacími motormi.
Informoval ho aj o zasadnutí slovenskej a ukrajinskej vlády
„Spoločne s nemeckým spolkovým kancelárom sme konštatovali, že výsledkom narastajúceho tlaku bude s vysokou pravdepodobnosťou určitá forma revízie tohto zákazu, napríklad v podobe pokračovania produkcie automobilov s hybridným pohonom,“ dodal predseda vlády Fico.
Premiér tiež informoval spolkového kancelára o spoločnom zasadnutí slovenskej a ukrajinskej vlády v Košiciach 17. októbra a o zmene Ústavy SR. „Spolkový kancelár potvrdil, že navštívi Slovensko a pracuje sa na termíne vhodnom pre obdive strany,“ uzavrel Fico.