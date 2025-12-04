Francúzsky prezident vyzval Čínu na pomoc s ukončením ruskej vojny na Ukrajine

Francúzsky prezidentEmmanuel Macron vo štvrtok v Pekingu vyzval čínskeho prezidentaSi Ťin-pchinga, aby pomohol ukončiť vojnu na Ukrajine.
„Musíme pokračovať v práci na mieri a stabilite vo svete, na Ukrajine a v ďalších regiónoch zasiahnutých vojnou. Naša schopnosť spolupracovať je rozhodujúca,“ povedal Macron. Dodal, že konflikt predstavuje zásadnú hrozbu pre európsku bezpečnosť aj rešpektovanie medzinárodného poriadku založeného na právnom štáte.
Macron priletel do Číny rokovať o Ukrajine a obchode
Si Ťin-pching počas stretnutia s francúzskym prezidentom zdôraznil podporu Pekingu pre prímerie. „Čína podporuje všetky snahy o mier a dúfa, že všetky strany dosiahnu spravodlivú, trvalú a záväznú mierovú dohodu prijateľnú pre všetkých prostredníctvom dialógu a rokovaní,“ uviedol.
Čína pravidelne vyzýva na mierové rokovania a rešpektovanie územnej celistvosti štátov, no nikdy neodsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu. Západné vlády ju obviňujú z poskytovania kľúčovej ekonomickej podpory Moskve, vrátane dodávok komponentov pre ruský obranný priemysel.