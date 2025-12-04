Francúzsky prezident vyzval Čínu na pomoc s ukončením ruskej vojny na Ukrajine

Konflikt na Ukrajine podľa Emmanuela Macrona predstavuje zásadnú hrozbu pre európsku bezpečnosť aj rešpektovanie medzinárodného poriadku založeného na právnom štáte.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
China France
Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vľavo) a čínsky prezident Si Ťin-pching na stretnutí v Pekingu 4. decembra 2025. Foto: Adek Berry/Pool Photo via AP
Francúzsky prezidentEmmanuel Macron vo štvrtok v Pekingu vyzval čínskeho prezidentaSi Ťin-pchinga, aby pomohol ukončiť vojnu na Ukrajine.

„Musíme pokračovať v práci na mieri a stabilite vo svete, na Ukrajine a v ďalších regiónoch zasiahnutých vojnou. Naša schopnosť spolupracovať je rozhodujúca,“ povedal Macron. Dodal, že konflikt predstavuje zásadnú hrozbu pre európsku bezpečnosť aj rešpektovanie medzinárodného poriadku založeného na právnom štáte.

Si Ťin-pching počas stretnutia s francúzskym prezidentom zdôraznil podporu Pekingu pre prímerie. „Čína podporuje všetky snahy o mier a dúfa, že všetky strany dosiahnu spravodlivú, trvalú a záväznú mierovú dohodu prijateľnú pre všetkých prostredníctvom dialógu a rokovaní,“ uviedol.

Čína pravidelne vyzýva na mierové rokovania a rešpektovanie územnej celistvosti štátov, no nikdy neodsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu. Západné vlády ju obviňujú z poskytovania kľúčovej ekonomickej podpory Moskve, vrátane dodávok komponentov pre ruský obranný priemysel.

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Daily Life
Russia Ukraine War
