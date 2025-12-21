Francúzsky prezident schválil stavbu novej lietadlovej lode na jadrový pohon

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu oznámil, že oficiálne schválil nahradenie vlajkovej lode svojej krajiny – lietadlovej lode s jadrovým pohonom Charles de Gaulle – novým plavidlom.
Charlesa de Gaulla ako jedinú lietadlovú loď s jadrovým pohonom mimo amerického námorníctva uviedli do služby v roku 2001 po viac ako desaťročí stavby.
Nová loď
„V súlade s poslednými dvoma zákonmi o vojenskom plánovaní a po dôkladnom a komplexnom preskúmaní som sa rozhodol vybaviť Francúzsko novou lietadlovou loďou,“ povedal Macron počas návštevy posádky francúzskych vojakov v Spojených arabských emirátoch.
Dodal tiež, že rozhodnutie o konečnom schválení padlo tento týždeň. „V časoch predátorov musíme byť silní, aby sa nás báli,“ povedal Macron.
Prídu o deti
Francúzsko prvýkrát začalo uvažovať o nahradení lode Charles de Gaulle v roku 2018 a prípravné práce na jej konštrukcii sa začali o dva roky neskôr. Oznámenie o oficiálnom začatí stavby lode prichádza napriek rozpočtovej patovej situácii, ktorá sužuje druhú najväčšiu ekonomiku Európskej únie.
Kritika vo Francúzsku, a to aj z úst náčelníka generálneho štábu Fabiena Mandona, sa sústredila na to, či by sa nemali uprednostniť iné, naliehavejšie oblasti v súvislosti s obavami z európskej vojny s Ruskom.
Mandon pred časom varoval, že Francúzi by sa v prípade vojny s Ruskom mali pripraviť na to, že prídu o svoje deti.