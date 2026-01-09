Američania prepustili dvoch ruských členov posádky tankera, ktorý zadržali v severnom Atlantiku

Ruské ministerstvo zahraničných vecí ústretovosť USA ocenilo, ale koľko Rusov bolo na palube tankera, neuviedlo.
Rusko v piatok oznámilo, že Spojené štáty sa rozhodli prepustiť dvoch ruských členov posádky ropného tankera plaviaceho sa pod ruskou vlajkou, ktorý Washington zaistil začiatkom tohto týždňa.
„V reakcii na našu žiadosť sa prezident USA Donald Trump rozhodol prepustiť dvoch ruských občanov na palube tankera Marinera, ktorých predtým zadržali Spojené štáty počas operácie v severnom Atlantiku,“ uviedla vo vyhlásení hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová.
„Vítame toto rozhodnutie a vyjadrujeme vďaku vedeniu Spojených štátov,“ dodala bez toho, aby spresnila, koľko ruských občanov bolo na palube tankera.
Prepustia všetkých
Osobitný ruský vyslanec Kirill Dmitrijev na Telegrame uviedol, že americký prezident Donald Trump sa rozhodol prepustiť „všetkých Rusov“ na palube tankera Marinera. Spojené štáty predtým vyhlásili, že posádka tankera by mohla byť stíhaná, čo Rusko označilo za „absolútne neprijateľné“.
Dlho unikali
Spojené štáty ruský ropný tanker v skonfiškovali v stredu v severnom Atlantiku po tom, čo ho prenasledovali od pobrežia Venezuely. Tanker, ktorý bol pôvodne známy ako Bella-1, sa premenoval na Marinera po tom, čo sa mu podarilo uniknúť blokáde pri venezuelskom pobreží a predchádzajúcemu pokusu americkej pobrežnej stráže o jeho obsadenie.
Posádka následne zmenila jeho registráciu a na trup natrela ruskú vlajku, čím loď získala nový ruský štatút. Rusko na situáciu reagovalo vyslaním ponorky a ďalších námorných prostriedkov, ktoré mali tanker eskortovať počas prenasledovania Atlantikom.