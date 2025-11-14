Francúzsko si zabezpečilo postup na MS 2026. Portugalsko aj Nórsko si musia počkať do nedele

Francúzsko si v emocionálnom zápase v Parku princov zabezpečilo postup na majstrovstvá sveta 2026 víťazstvom 4:0 nad výberom Ukrajiny, pričom si pripomenulo 10. výročie teroristických útokov v Paríži z 13. novembra 2015.
Francúzsko si počas kvalifikácie MS proti Ukrajine pripomenie výročie teroristických útokov
Tréner Didier Deschamps, ktorý povedie tím na svoj posledný svetový šampionát, povedal: „Sme radi, že sme priniesli úsmev na tváre a splnili náš cieľ.“
Dva góly strelil Kylian Mbappé, po jednom pridali Michael Olise a Hugo Ekitike, ktorý zaznamenal svoj prvý presný zásah v reprezentácii. Francúzsko vedie D-skupinu o šesť bodov pred Islandom a Ukrajinou, tieto výbery si zmerajú sily v nedeľu v zápase o konečné druhé miesto a postup do baráže.
Ronaldovi hrozí dištanc v úvode MS 2026, portugalské oslavy postupu nechcel „írsky papagáj“
Musia čakať
Portugalsko prehralo 0:2 v Dubline s Írskom, pričom Cristiano Ronaldo dostal červenú kartu za násilné správanie. Portugalci majú 10 bodov, o tri viac ako Írsko a o dva viac ako Maďarsko. Posledný zápas skupiny odohrajú v Porte proti Arménsku.
Nórsko, ktoré vyhralo 4:1 nad Estónskom, môže prísť o MS už len matematicky. Keďže Taliansko zdolalo Modavsko 2:0 gólmi Gianlucu Manciniho a Pia Esposita, v praxi to znamená, že Nóri prídu o svetový šampionát iba v prípade, že v nedeľu podľahnú Talianom o viac ako 9 gólov.
Nemci nastúpia v boji o MS 2026 proti Luxembursku bez svojho kapitána. Bude Kimmich pripravený hrať proti Slovensku?
Srbi sú mimo hry
V K-skupine reprezentácia Anglicka, ktorá už má postup istý, zdolala Srbsko 2:0 zásahmi Bukaya Saku a Eberechi Ezeho, zatiaľ čo Albánsko zdolalo Andorru 1:0 a zabezpečilo si druhé miesto.