Francúzsko si zabezpečilo postup na MS 2026. Portugalsko aj Nórsko si musia počkať do nedele

Francúzi si pripomenuli 10. výročie teroristických útokov v Paríži. Taliani pravdepodobne nepostúpia na svetový šampionát priamo a budú o miestenku bojovať v baráži.
Kylian Mbappé
Francúzsky futbalový reprezentant Kylian Mbappé (vľavo) v súboji o loptu s Illiom Zabarným z výberu Ukrajiny v súboji kvalifikácie o postup na MS 2026. Foto: SITA/AP
Francúzsko si v emocionálnom zápase v Parku princov zabezpečilo postup na majstrovstvá sveta 2026 víťazstvom 4:0 nad výberom Ukrajiny, pričom si pripomenulo 10. výročie teroristických útokov v Paríži z 13. novembra 2015.

Tréner Didier Deschamps, ktorý povedie tím na svoj posledný svetový šampionát, povedal: „Sme radi, že sme priniesli úsmev na tváre a splnili náš cieľ.“

Dva góly strelil Kylian Mbappé, po jednom pridali Michael Olise a Hugo Ekitike, ktorý zaznamenal svoj prvý presný zásah v reprezentácii. Francúzsko vedie D-skupinu o šesť bodov pred Islandom a Ukrajinou, tieto výbery si zmerajú sily v nedeľu v zápase o konečné druhé miesto a postup do baráže.

Musia čakať

Portugalsko prehralo 0:2 v Dubline s Írskom, pričom Cristiano Ronaldo dostal červenú kartu za násilné správanie. Portugalci majú 10 bodov, o tri viac ako Írsko a o dva viac ako Maďarsko. Posledný zápas skupiny odohrajú v Porte proti Arménsku.

Nórsko, ktoré vyhralo 4:1 nad Estónskom, môže prísť o MS už len matematicky. Keďže Taliansko zdolalo Modavsko 2:0 gólmi Gianlucu Manciniho a Pia Esposita, v praxi to znamená, že Nóri prídu o svetový šampionát iba v prípade, že v nedeľu podľahnú Talianom o viac ako 9 gólov.

Srbi sú mimo hry

V K-skupine reprezentácia Anglicka, ktorá už má postup istý, zdolala Srbsko 2:0 zásahmi Bukaya Saku a Eberechi Ezeho, zatiaľ čo Albánsko zdolalo Andorru 1:0 a zabezpečilo si druhé miesto.

