Ronaldovi hrozí dištanc v úvode MS 2026, portugalské oslavy postupu nechcel „írsky papagáj“

Cristiano Ronaldo čelí vážnemu riziku dištancu na minimálne prvý zápas budúcoročných majstrovstiev sveta po tom, čo dostal svoju prvú červenú kartu v rekordnej reprezentačnej kariére v drese Portugalska. „Európski Brazílčania“ prehrali vo štvrtok v Írsku 0:2 a postupové oslavy tak musia odložiť minimálne do nedeľňajšieho domáceho duelu proti Arménsku. Ak ho bez potrestaného Ronalda zvládnu, spečatia prienik na šampionát.
Írske víťazstvo „vyriešil“ dvomi gólmi do prestávky útočník holandského Alkmaaru Troy Parrott. Najprv v 17. minúte hlavičkou otvoril skóre a krátko pred odchodom do šatní v duchu svojho priezviska, ktoré v angličtine znamená papagáj, zopakoval svoj gólový počin umiestnenou strelou k pravej žrdi.
Prvá červená v 226. zápase
Ronaldo bol v 61. minúte zápasu v Dubline vylúčený za násilné správanie, keď lakťom odtlačil írskeho obrancu Daru O’Sheaho. Pôvodne dostal žltú kartu, no rozhodca po konzultácii s videoasistentom zmenil verdikt na červenú. Bolo to vôbec prvé vylúčenie Ronalda v jeho 226. reprezentačnom zápase za Portugalsko, čo je rekord v mužskom reprezentačnom futbale. Na klubovej úrovni bol vylúčený 13-krát.
Útočník saudskoarabského Al-Nassru si odpyká povinný jednozápasový dištanc, ktorý platí pri červenej karte, a vynechá spomenutý duel Portugalska proti Arménsku, ktorý môže zabezpečiť postup na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Podľa pravidiel Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) by však mal byť dištanc za násilné správanie minimálne na tri zápasy.
Tréner Portugalska Roberto Martínez po zápase bránil Ronalda. „Červenú kartu dostal kapitán, ktorý nikdy predtým nebol vylúčený v 225 zápasoch. Myslím si, že si to zaslúži uznanie. Bolo to trochu prísne,“ povedal španielsky kouč podľa webu ESPN a dodal: „Ronalda počas zápasu neustále ťahali, štuchali, udierali… Snažil sa len dostať preč od obrancu. Celá akcia vyzerala horšie, než v skutočnosti bola.“
Tlak na rozhodcu?
Portugalsko naďalej vedie v F-skupine o dva body pred Maďarskom. Víťazstvo nad Arménskom tak Portugalsku zabezpečí postup na MS a umožní Ronaldovi zúčastniť sa na svojom šiestom svetovom šampionáte.
Po vylúčení Ronaldo sarkasticky tlieskal a ukazoval palce nahor, pričom bol vypískaný írskymi fanúšikmi. Keď schádzal z ihriska, chvíľu sa rozprával s trénerom Írska Heimirom Hallgrímssonom, ktorý uviedol: „Pochválil ma za to, že som vyvíjal tlak na rozhodcu. Ale so mnou to nemalo nič spoločné. Toto bol len moment malej nerozvážnosti z jeho strany.“