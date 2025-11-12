Francúzsko si počas kvalifikácie MS proti Ukrajine pripomenie výročie teroristických útokov

Štvrtkový zápas futbalovej reprezentácie Francúzska v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta bude výnimočný aj z dôvodu 10. výročia teroristických útokov v Paríži z 13. novembra 2015. Vtedy počas prípravného zápasu Francúzsko – Nemecko a v okolí štadióna Stade de France zahynulo 130 ľudí.
Obrazom: Krvavé teroristické útoky v Paríži
Najviac obetí bolo v koncertnej sále Bataclan, kde vystupovala americká skupina Eagles of Death Metal. Pri Stade de France v Saint-Denis došlo k viacerým výbuchom, keď sa samovražední atentátnici pokúsili dostať na štadión. Zápas sa napriek udalostiam dohral a Francúzsko zvíťazilo 2:0.
Dnes už žiadny z hráčov z toho zápasu nenastúpi, no tréner Didier Deschamps zostáva na lavičke. „Bolo by lepšie, keby sme nemuseli hrať 13. novembra,“ priznal Deschamps.
Tréner Francúzov by radšej „nehral“ na výročie parížskych útokov - VIDEO, FOTO
Pred zápasom bude držaná minúta ticha na pamiatku obetí, no „futbal sa musí hrať“, dodal. Zápas môže rozhodnúť o postupe Francúzska na MS 2026 v Severnej Amerike. Francúzi vedú D-skupinu o tri body pred Ukrajincami, ktorí musí zvíťaziť, aby si udržali šancu na prvé miesto. Ukrajina sa tiež snaží udržať si druhé miesto pred Islandom a postúpiť aspoň do baráže.
Do francúzskeho tímu sa vrátil veterán N’Golo Kanté, ktorý hrá v Saudskej Arábii, no Randal Kolo Muani musel pre zlomenú čeľusť odstúpiť. Ousmane Dembélé z Paríža Saint-GGermain je pre zranenie mimo hry. Francúzsko v septembri zdolalo Ukrajinu 2:0 v zápase hranom v Poľsku.