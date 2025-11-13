Nemci nastúpia v boji o MS 2026 proti Luxembursku bez svojho kapitána. Bude Kimmich pripravený hrať proti Slovensku?

Tridsaťročný obranca Bayernu Mníchov má problémy s pravým členkom.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Kai Havertz a Joshua Kimmich
Nemeckí futbalisti Kai Havertz a Joshua Kimmich oslavujú gól počas zápasu A-skupiny medzi Nemeckom a Škótskom na ME vo futbale 2024. Mníchov (Allianz Arena), 14. jún 2024. Foto: SITA/AP
Nemecká futbalová reprezentácia nastúpi vo štvrtok večer v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta proti výberu Luxemburska bez svojho kapitána Joshuu Kimmicha. Nemecká futbalová asociácia (DFB) potvrdila, že z hry ho vyradili zdravotné problémy s pravým členkom.

Tridsaťročný obranca Bayernu Mníchov sa však pravdepodobne vráti do zostavy na pondelkový domáci zápas proti Slovensku. Kimmich sa pridal k ďalším zraneným hráčom v tíme trénera Juliana Nagelsmanna, medzi ktorých patria stopér Nico Schlotterbeck a stredopoliar Nadiem Amiri. Útočník Karim Adeyemi bude pre suspendáciu chýbať v piatkovom zápase.

Nemecko je v kvalifikačnej A-skupine na prvom mieste so zhodným počtom bodov so Slovenskom, no vedie vďaka lepšiemu skóre. Len víťaz skupiny má istý postup na MS 2026 v Severnej Amerike.

Okrem spomenutých hráčov sú mimo hry aj Kai Havertz, Jamal Musiala, Marc-André ter Stegen, Antonio Rüdiger, Niclas Füllkrug a Tim Kleindienst.

Slováci vo štvrtok večer hostia tím Severného Írska a v pondelok hrajú v Lipsku proti spomenutému Nemecku.

