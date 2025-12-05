Najprominentnejší hosť žrebovania MS 2026. Trump si prevezme cenu za mier Medzinárodnej futbalovej federácie

Podujatia sa zúčastnia aj mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová a kanadský premiér Mark Carney, ktorí spolu s prezidentom Trumpom slávnostne vyžrebujú zloženie 12 štvorčlenných skupín futbalových MS 2026.
- Aktualizované
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Americký prezident Donald Trump. Foto: archívne, SITA/AP
Americký prezidentDonald Trump si prevezme inauguračnú mierovú cenu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na slávnostnom žrebovaní základných skupín futbalových Majstrovstiev sveta 2026, ktoré sa bude konať v piatok v Kennedyho centre vo Washingtone. Podľa programu, ktorý má k dispozícii web POLITICO, Trump vystúpi na pódiu po príhovore prezidenta FIFAGianniho Infantina a následne prednesie vlastný prejav.

Prominentní hostia a najlepší hostiteľ

„Prezident je dokonalý hostiteľ,“ povedal Andrew Giuliani, syn bývalého newyorského starostu Rudolpha „Rudy“ Giulianiho a Trumpov blízky spolupracovník, vo štvrtkovom rozhovore pred žrebovaním. Ako dodal: „Existuje vôbec iný prezident, ktorý by dokázal pozvať celý svet a byť lepším hostiteľom než Donald J. Trump?“

Podujatia sa zúčastnia aj mexická prezidentkaClaudia Sheinbaumová a kanadský premiérMark Carney, ktorí spolu s prezidentom Trumpom slávnostne vyžrebujú zloženie 12 štvorčlenných skupín futbalových MS 2026. Pôjde o ich prvé spoločné stretnutie – Carney sa s Trumpom neobjavil na verejnosti od sporu o reklamu na kanadskú obchodnú politiku, Sheinbaumová sa s bývalým prezidentom USA stretne osobne vôbec po prvý raz.

Hudobné aj športové celebrity

Dvojhodinový program otvorí tenorista Andrea Bocelli, po ktorom budú nasledovať vystúpenia Robbieho Williamsa a Nicole Scherzingerovej. Na záver vystúpi legendárna skupina Village People, známa hitom „YMCA“, ktorý sa stal hymnou Trumpových predvolebných zhromaždení.

Medzi osobnosťami, ktoré sa žrebu zúčastnia, budú aj legendy zámorských profilíg v americkom futbale, ľadovom hokeji, basketbale a bejzbale, vrátane štvornásobného víťaza Stanleyho pohára Wayna Gretzkeho či štvornásobného šampióna NBA Shaquillea O’Neala.

