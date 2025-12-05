Najprominentnejší hosť žrebovania MS 2026. Trump si prevezme cenu za mier Medzinárodnej futbalovej federácie

Americký prezidentDonald Trump si prevezme inauguračnú mierovú cenu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na slávnostnom žrebovaní základných skupín futbalových Majstrovstiev sveta 2026, ktoré sa bude konať v piatok v Kennedyho centre vo Washingtone. Podľa programu, ktorý má k dispozícii web POLITICO, Trump vystúpi na pódiu po príhovore prezidenta FIFAGianniho Infantina a následne prednesie vlastný prejav.
Prominentní hostia a najlepší hostiteľ
„Prezident je dokonalý hostiteľ,“ povedal Andrew Giuliani, syn bývalého newyorského starostu Rudolpha „Rudy“ Giulianiho a Trumpov blízky spolupracovník, vo štvrtkovom rozhovore pred žrebovaním. Ako dodal: „Existuje vôbec iný prezident, ktorý by dokázal pozvať celý svet a byť lepším hostiteľom než Donald J. Trump?“
Podujatia sa zúčastnia aj mexická prezidentkaClaudia Sheinbaumová a kanadský premiérMark Carney, ktorí spolu s prezidentom Trumpom slávnostne vyžrebujú zloženie 12 štvorčlenných skupín futbalových MS 2026. Pôjde o ich prvé spoločné stretnutie – Carney sa s Trumpom neobjavil na verejnosti od sporu o reklamu na kanadskú obchodnú politiku, Sheinbaumová sa s bývalým prezidentom USA stretne osobne vôbec po prvý raz.
Hudobné aj športové celebrity
Dvojhodinový program otvorí tenorista Andrea Bocelli, po ktorom budú nasledovať vystúpenia Robbieho Williamsa a Nicole Scherzingerovej. Na záver vystúpi legendárna skupina Village People, známa hitom „YMCA“, ktorý sa stal hymnou Trumpových predvolebných zhromaždení.
Medzi osobnosťami, ktoré sa žrebu zúčastnia, budú aj legendy zámorských profilíg v americkom futbale, ľadovom hokeji, basketbale a bejzbale, vrátane štvornásobného víťaza Stanleyho pohára Wayna Gretzkeho či štvornásobného šampióna NBA Shaquillea O’Neala.