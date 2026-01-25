Francúzsko odmieta vojenský zásah v Iráne, kde vláda násilne potlačila protesty

Francúzsko nepovažuje vojenský zásah v Iráne, kde vláda násilne potlačila protesty s tisíckami obetí, za prijateľnú možnosť. Povedala to v nedeľ vysokopostavená štátna úradníčka francúzskeho ministerstva obrany Alice Rufová.
„Myslím si, že musíme iránsky ľud podporiť všetkými dostupnými spôsobmi,“ povedal Rufová. Zdôraznila však, že „je na iránskom národe, aby tento režim zvrhol“.
Rufová zároveň poukázala na to, aké ťažké je „zdokumentovať masové zločiny, ktoré iránsky režim spáchal na vlastnom obyvateľstve“, keďže vláda v krajine celoplošne vypla internet.
„O osude iránskeho ľudu majú rozhodovať samotní Iránci a nie je na nás, aby sme im vyberali lídrov,“ konštatovala Rufová.
Počet obetí protestov v Iráne dosiahol najmenej 5 002
Po tom, ako úrady uprostred masových protestov plošne vypli internetové pripojenie, sú od 8. januára obyvatelia Iránu bez internetu. Mimovládna nezisková organizácia Iránske ľudské práva uviedla, že konečný počet obetí môže presiahnuť 25-tisíc.
Americká armáda presunula smerom k Blízkemu východu vojenské sily vrátane lietadlovej lode USS Abraham Lincoln a sprievodné vojnové plavidlá, sa plavia z Juhočínskeho mora. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podľa webu Euro News na palube prezidentského lietadla Air Force One povedal, že USA presúvajú lode smerom k Iránu „pre prípad“, ak by sa Washington rozhodol podniknúť kroky.