Počet obetí protestov v Iráne dosiahol najmenej 5 002. Ako referuje web Euro News, uviedla to v piatok ľudskoprávna organizácia HRANA so sídlom v USA.
Podľa organizácie z 5 002 obetí tvorili 4 716 demonštranti, 203 ľudia napojení na iránsku vládu, 43 deti a 40 civilistov, ktorí sa na protestoch nezúčastnili. Upozorňuje však, že skutočný počet obetí môže byť výrazne vyšší. Zadržali viac ako 26 800 ľudí.
Protesty, ktoré odštartovala prudko rastúca inflácia, sa teraz domáhajú ukončenia vlády duchovenstva pod vedením ajatolláha Alího Chameneího.
Iránska vláda v stredu prvýkrát zverejnila počet obetí a uviedla, že zahynulo 3 117 ľudí. Teherán obmedzil možnosti tamojších novinárov informovať o dôsledkoch protestov. Štátna televízia opakovane tvrdí, že demonštranti sú „výtržníci“ motivovaní Spojenými štátmi a Izraelom. Vláda v krajine celoplošne vypla internet, a preto odtiaľ preniká len málo informácií.
Trump vysiela do Perzského zálivu „armádu“, Irán vraj chce rokovať
Americká armáda presunula smerom k Blízkemu východu vojenské sily vrátane lietadlovej lode USS Abraham Lincoln a sprievodné vojnové plavidla, ktoré plávajú z Juhočínskeho mora. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na palube prezidentského lietadla Air Force One povedal, že USA presúvajú lode smerom k Iránu „pre prípad“, ak by sa Washington rozhodol podniknúť kroky.