Francúzsko musí viac investovať do obrany, povedal šéf nemeckej diplomacie

Francúzsko musí viac investovať do obrany, aby Európa nebola suverénna len na papieri, ale aj v praxi. Uviedol to v pondelok nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul.
„Opakovane a správne hovorí o našej snahe dosiahnuť európsku suverenitu. Kto o tom hovorí, musí podľa toho konať aj vo vlastnej krajine,“ povedal Wadephul o francúzskom prezidentovi Emmanuelovi Macronovi v rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk.
Spoliehanie sa na vlastnú obranu
Európske krajiny čoraz viac pociťujú, že sa musia viac spoliehať na vlastnú obranu. Dôvodom je slabnúci záujem Spojených štátov o bezpečnosť kontinentu a rastúce pochybnosti o jednote NATO.
Členské štáty NATO sa vlani v júni zaviazali zvýšiť výdavky na obranu na päť percent hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2035, ale podľa Wadephula sa zatiaľ v tejto veci nepohli.
„Žiaľ, ani vo Francúzsku doterajšie úsilie nestačilo na splnenie tohto cieľa. Aj Francúzsko musí viesť podobne ťažké diskusie, aké vedieme my,“ vyhlásil šéf nemeckej diplomacie.
Výdavky na obranu
Nemecko vlani vyňalo väčšinu výdavkov na obranu spod ústavou zakotvených dlhových limitov. Aktuálne rozpočtové plány počítajú s tým, že Berlín v rokoch 2025 až 2029 vynaloží na obranu viac než 500 miliárd eur.
Francúzsko je pod finančným tlakom, preto má menší manévrovací priestor. Krajina má v Európskej únii tretie najvyššie zadlženie v pomere k HDP, hneď po Grécku a Taliansku. Tento dlh je približne dvakrát vyšší ako referenčná hranica EÚ, podľa ktorej by nemal presiahnuť 60 percent hrubého domáceho produktu.