Merz odmietol Macronovu výzvu emitovať spoločné európske dlhopisy s cieľom podporiť investície do strategických odvetví

Vláda nemeckého kancelára Friedricha Merza odmietla výzvu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na emitovanie spoločných dlhopisov. Informuje web Politico.
Macron vyzval Európu, aby vytvorila spoločné eurodlhopisy s cieľom podporiť investície do strategických odvetví. Označil to za ekonomickú nevyhnutnosť, ak chce kontinent konkurovať Spojeným štátom a Číne.
Berlín plán rozhodne odmietol. Ide o najnovší z radu sporov medzi Macronom a Merzom, ktoré sa týkajú otázok od obchodu až po to, ako pristupovať k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Nemecko odmietlo Macronov návrh pred štvrtkovým stretnutím lídrov EÚ na belgickom zámku, ktoré sa zameria na posilnenie konkurencieschopnosti. Lídri 27 krajín bloku chcú určiť hlavné priority pre nasledujúci samit, ktorý sa uskutočni v marci v Bruseli.
Macron varoval, že americké hrozby a zastrašovanie sa ešte neskončili. Aktuálnu fázu nazval „grónskym momentom“
Berlín presadzuje prehĺbenie jednotného trhu a uzatváranie väčšieho počtu obchodných dohôd rýchlejším tempom. Zároveň tlačí na zníženie byrokracie.
V otázke konkurencieschopnosti sa Merz čoraz viac odkláňa od Macrona, ktorý presadzuje protekcionistickejšie opatrenia a intervencionistickú priemyselnú politiku. Merz sa namiesto toho čoraz viac zbližuje s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Nemecká vláda zároveň vyzvala na rozsiahle reformy rozpočtu EÚ.