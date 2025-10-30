Praktiky čínskych a ruských špiónov v Silicon Valley. Svadby a dokonca aj deti na získavanie údajov

V americkom Silicon Valley sa deje neobvyklý spôsob špionáže. Ako referuje web marca.com s odvolaním sa na The Times, ruské a čínske špiónky udržiavajú vzťahy s pracovníkmi technologických firiem, vrátane manželstiev a detí, aby získali obchodné tajomstvá a dáta. The Times označuje tento fenomén ako „sexuálnu vojnu“.
Prípad jednej ruskej ženy z leteckého priemyslu, ktorá sa vydala za amerického pracovníka z toho istého odvetvia. Jej vzdelanie pozostávalo z absolvovania modelingovej akadémie a životopis ukazuje desaťročný odstup bez akýchkoľvek informácií. Neskôr sa v Spojených štátoch prezentovala ako expertka na kryptomeny.
Ďalší zdroj tvrdí, že v ostatnom období sa stalo veľmi bežným dostávať žiadosti o zamestnanie na LinkedIn, sociálnej sieti pre profesionálov, od mladých a atraktívnych Číňaniek. Zdroj hovorí, že dve mladé ženy s rovnakým profilom sa chceli zúčastniť na konferencii o rizikách čínskych investícií. „Nepustili sme ich dnu,“ podotkol.
Podľa The Times ročné náklady USA na krádež obchodných tajomstiev dosahujú 600 miliárd dolárov, čo zdôrazňuje závažnosť a rozsah tohto problému.