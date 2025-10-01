Francúz Monfils sa chystá na koniec kariéry. Kedy zavesí raketu na klinec? - VIDEO

Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Gael Monfils
Francúzsky tenista Gael Monfils počas zápasu 2. kola Australian Open, v ktorom zdolal Ukrajinca Alexandra Dolgopolova 6:3, 6:4, 1:6, 6:0. Melbourne, 19. január 2017. Foto: SITA/AP
Jeden z najobľúbenejších a najzábavnejších hráčov na tenisovom okruhu ATP Francúz Gael Monfils po sezóne 2026 ukončí profesionálnu kariéru.

Tridsaťdeväťročná niekdajšia šestka svetového rebríčka debutovala v profitenise v októbri 2004 vo francúzskom Metz a počas doterajších 21 rokov na okruhu získala 13 singlových titulov.

„Po oslave mojich 39. narodenín spred mesiaca by som rád oznámil, že nasledujúci rok bude môj posledný ako profesionálny tenista. Hoci pre mňa tento šport znamená všetko, som úplne zmierený s rozhodnutím ukončiť kariéru na konci sezóny 2026,“ napísal Monfils na sociálnych sieťach. Pripojil aj zábavné video.

Monfils sa dvakrát prebojoval do semifinále grandslamových turnajov – na Roland Garros v roku 2008 a US Open v roku 2016. Nikdy nezískal ani titul na turnajoch kategórie Masters 1000, hoci sa trikrát dostal do finále. Aktuálne je na 53. mieste svetového rebríčka.

„Aj keď som bol blízko, nikdy som nezískal grandslamový titul. Nemám žiadne výčitky. Mal som šťastie hrať v zlatej ére tenisu po boku najväčších mien ako Federer, Nadal, Djokovič a Murray,“ dodal.

Monfils sa tak pridá k ďalším francúzskym tenistom svojej generácie, ktorí nedávno ukončili kariéru – Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet a Gilles Simon, ktorých označil za „svojich troch mušketierov a najlepších priateľov na celý život“.

Parížsky rodák Monfils je známy svojou atletickosťou a schopnosťou „kĺzať“ sa po kurte. V roku 2021 sa oženil s ukrajinskou tenistkou Jelinou Svitolinovou, s ktorou majú dcéru Skai.

