Aj hviezdy trápia extrémne horúčavy v Číne, Djokovič počas zápasu zvracal

Alexander Zverev menil tenisky pre potenie, Emma Raducanuová odstúpila pre závraty. ATP zvažuje zavedenie pravidla pre horúčavy.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Novak Djokovič počas zápasu v Šanghaji trpel nevoľnosťou a viackrát sa zohýbal, pričom dokonca zvracal na kurte.
Novak Djokovič počas zápasu v Šanghaji trpel nevoľnosťou a viackrát sa zohýbal, pričom dokonca zvracal na kurte. Foto: SITA/AP.
Svetové tenisové hviezdy čelia extrémnym horúčavám a vysokej vlhkosti počas turnajov v Číne. Novak Djokovič počas zápasu v Šanghaji trpel nevoľnosťou a viackrát sa zohýbal, pričom dokonca zvracal na kurte. „Je to veľmi náročné fyzicky,“ priznal 38-ročný Srb.

Nemec Alexander Zverev počas zápasu musel meniť topánky, pretože mu z nich tiekol pot. Diváci sa na centrálnom kurte snažili zmierniť horúčavu pomocou ventilátorov a chladených obkladov.

Hlavný kurt má strechu, ktorá sa zatvára len v prípade dažďa, čo sa počas turnaja nepredpokladá. Dán Holger Rune označil teploty nad 30 stupňov Celzia pri vlhkosti nad 80 percent za „brutálne“ a vyzval ATP na zavedenie pravidla pre horúčavy, ktoré by chránilo hráčov.

Asociácia tenisových profesionálov (ATP) uviedla, že bezpečnosť hráčov je prioritou a rozhodnutia o prerušení hry kvôli počasiu sú v kompetencii rozhodcov a lekárskych tímov.

V čínskom Wu-chane na ženskom turnaji WTA platí pravidlo o horúčavách, ktoré umožňuje hráčkam 10-minútovú prestávku medzi druhým a tretím setom a čiastočné alebo úplné zatvorenie strechy na hlavnom kurte.

Počas podujatia odstúpili z dôvodu horúčav aj Emma Raducanuová či Jelena Ostapenková. Iga Swiateková vyzvala organizátorov, aby zápasy na vonkajších kurtoch plánovali tak, aby chránili zdravie hráčok.

Odborníci predpovedajú teploty nad 30 stupňov Celzia počas celého týždňa vrátane nedeľňajšieho finále. Podľa vedcov je nárast extrémnych poveternostných javov dôsledkom klimatických zmien spôsobených ľudskou činnosťou.

