Nemecko chce „Úniu v EÚ“ a navrhuje obísť brzdiacich členov, tlačí na dvojrýchlostnú Európu

Berlín spolu s Parížom navrhuje vytvorenie úzkeho jadra štátov, ktoré by sa v kľúčových oblastiach integrovali rýchlejšie než zvyšok Európskej únie. Plán stojí na štyroch pilieroch.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Germany Politics
Nemecký minister financií Lars Klingbeil Foto: SITA/AP
Európa Ekonomika Ekonomika z lokality Európa

Nemecká vláda oficiálne otvorila debatu o vytvorení takzvanej „dvojrýchlostnej“ Európskej únie. Reaguje tak na dlhodobé blokovanie rozhodnutí v EÚ a rastúce ekonomické aj geopolitické tlaky, ktoré podľa Berlína vyžadujú ráznejšie a rýchlejšie kroky. Referuje o tom web La Derecha Diario.

Šesť najväčších ekonomík EÚ

Návrh obhajoval nemecký minister financií Lars Klingbeil, podľa ktorého „nastal čas“, aby jadro členských štátov postupovalo v strategických otázkach rýchlejšie.

Iniciatíva si už získala podporu Francúzska, pričom v spomenutom jadre by malo figurovať šesť najväčších ekonomík EÚ – Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Poľsko a Holandsko.

Plán stojí na štyroch pilieroch

Cieľom ambicióznej agendy je posilniť suverenitu, odolnosť a konkurencieschopnosť Európy, najmä v čase snáh znížiť závislosť od dovozu strategických surovín z Číny a ochrániť rast pred hrozbou ciel a obchodných vojen.

Plán stojí na štyroch pilieroch. Prvým je urýchlenie budovania Únie úspor a investícií, ktorá má zlepšiť prístup firiem ku kapitálu. Klingbeil zdôraznil potrebu lepšie financovať startupy a rastúce firmy, ktoré považuje za motor európskej inovácie.

Druhý pilier sa týka posilnenia globálnej úlohy eura. Nemecko chce znížiť byrokraciu, zjednodušiť regulácie a posilniť európsku suverenitu v oblasti platobných systémov, aby sa euro stalo stabilným „bezpečným prístavom“.

Tretím kľúčovým bodom je obrana. Berlín presadzuje užšiu koordináciu armád a zakotvenie obranných výdavkov ako priority v budúcom rozpočte EÚ. Štvrtý pilier sa zameriava na bezpečné dodávky kritických surovín, najmä vzácnych kovov a minerálov. Nemecko a Francúzsko dávajú jasne najavo – ak sa všetci nechcú hýbať rovnakým tempom, jadro Európy pôjde dopredu aj bez nich.

Viac k osobe: Lars Klingbeil
Firmy a inštitúcie: EU Európska únia
Okruhy tém: Európska ekonomika
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk