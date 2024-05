Francúzi to budú mať proti Slovákom náročné, veterán Bellemare by si rád zopakoval zápas spred desiatich rokov

Súboj číslo 5 na svetovom šampionáte v Ostrave čaká na Slovákov v sobotu večer od 20.20 h proti Francúzom. Až sedem z ôsmich zápasov týchto tímov na majstrovstvách sveta ovládli Slováci, ale jedenkrát sa tešili Francúzi.

Bolo to pred desiatimi rokmi v bieloruskom Minsku, keď slovenskí hokejisti viedli po dvoch tretinách 3:1, ale napokon súperovi z krajiny Galského kohúta podľahli 3:5.

Bol to výborný zápas

Zo súčasného tímu Craiga Ramsayho si ten zápas pamätá trio Tomáš Tatar, Marek Hrivík a Peter Čerešňák. Gól vtedy strelil aj súčasný generálny manažér reprezentácie a prezident SZĽH Miroslav Šatan.

Aj vo francúzskom mužstve je hráč, ktorý si pred 10 rokmi zahral proti Slovákom a tešil sa z parádneho štvorgólového obratu v tretej tretine. A zároveň nechýba v drese s trikolórou ani teraz. Útočník Pierre-Édouarde Bellemare mal vtedy 29 rokov a na jeden z najväčších zápasov modernej histórie francúzskeho hokeja si spomenul veľmi rád.

„Vtedy proti Slovákom to bol výborný zápas. Zvíťazili sme a postúpili do štvrťfinále. Bodaj by sa nám to podarilo aj teraz zopakovať. Urobíme všetko, čo bude v našich silách,“ zaželal si Bellemare v rozhovore pre denník Šport.

Bellemaremu MS 2014 v Minsku otvorili dvere do NHL. Od ďalšej sezóny v dresoch Philadelphie, Vegas, Colorada, Tampy Bay a Seattlu odohral presne 700 zápasov a aj pred štyridsiatkou je v profilige stále aktívny. V uplynulej sezóne v tíme Seattle Kraken bol francúzsky veterán spoluhráčom súčasného slovenského kapitána Tomáša Tatara. Predtým spolu krátky čas strávili aj v tíme Vegas Golden Knights.

Francúzi to budú mať ťažké

„Zbožňujem ho. Je to skvelý chlap. Výborný spoluhráč, kvalitný hokejista. Bude náročné proti nemu nastúpiť, pretože viem, aké to je hrať s ním. Neteším sa na to. Na druhej strane, strávili sme spolu dosť času v Seattli, veľa sme spolu trénovali a dobre sa poznáme. Bude to skvelý súboj,“ povedal Bellemare o Tatarovi.

Bellemare upozorňuje, že Francúzi to budú mať proti Slovákom možno ešte náročnejšie ako proti Američanom. Tímu USA pred dvoma dňami podľahli 0:5, keď ich súper zaskočil štyrmi gólmi už v prvej tretine.

„Slováci na nás vyletia, nebudú na nič čakať. Na MS hráme proti tímom, ktoré sú veľmi rýchle, nastupujú vo vysokom tempe a my proti nim vyzeráme úplne bezbranne. Je to pre nás dobrá príležitosť sa niečo naučiť. Kiežby nám to však išlo trochu lepšie ako proti Američanom,“ doplnil Bellemare pre denník Šport.