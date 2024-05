Česi sú na dobrej ceste prekonať vlastný rekord v návštevnosti z MS 2015

V roku 2015 sa hokejové majstrovstvá sveta konali tiež v Česku a všetky súboje v Prahe a Ostrave vtedy sledovalo rekordných viac ako 741-tisíc priaznivcov. Zdalo sa, že toto maximum bude len ťažko prekonateľné. O deväť rokov neskôr sú však Česi na dobre ceste, aby uvedené číslo ešte navýšili.

Ako informuje web isport.blesk.cz, úvodných 24 stretnutí šampionátu navštívilo priemerne o 13 percent divákov viac než počas rovnakého úseku pred deviatimi rokmi.

Viac miesta pre pre fanúšikov

V porovnaní s MS 2015 má aréna v Ostrave pre fanúšikov o 289 miest viac, v Prahe je to 30 „nových“ miest.

„Na dvanásť úvodných duelov v Prahe prišlo v roku 2015 spolu 166 320 ľudí, teraz je to 187 312. V Ostrave je to podobné, po dvanástich dueloch to bolo 90 010 návštevníkov a teraz až 102 844,“ referuje iSport.cz. V roku 2015 bola priemerná návštevnosť na jeden duel 11 589 divákov, na aktuálnom šampionáte je to zatiaľ 12 090 osôb na zápas.

Vstupenky aj za osem eur

O atmosféru v Ostrave sa starajú aj slovenskí fanúšikovia, ktorí vypredali zatiaľ všetky tri stretnutia Slovákov, proti Nemcom, Kazachom aj Američanom. Iné sa neočakáva ani v stredu proti Poliakom. Aj tí smerujú do Ostravy v dúfam, platí to aj o Lotyšoch. Samozrejmosťou je vysoká návštevnosť na súboji domácich Čechov v Prahe, tam pútajú aj súboje Rakúšanov či Fínov.

Na ceste za novým rekordom organizátorom pomáha aj to, že vstupenky na menej atraktívne stretnutia predávajú za „ľudové ceny“ už od 190 korún, teda necelých osem eur.

Za rekordom Čechov z roku 2015 je veľká „priepasť“ na druhej priečke v návštevnosti šampionátov je totiž bieloruský Minsk, v roku 2014 na stretnutia celého turnaja zavítalo spolu približne 640-tisíc fanúšikov.