Výborný vstup do zápasu a potom sme išli klasicky na Slovákov, hodnotia hráči triumf nad Poľskom (video+foto)

Slovenskí hokejisti splnili v stredajšom dueli proti Poliakom (4:0) v B-skupine majstrovstiev sveta v Česku úlohu favorita a pripísali si na konto tretiu výhru bez prerušenia. Zverenci kanadského trénera Craiga Ramsayho majú po štyroch odohraných zápasoch na konte 8 bodov, čo im stačí na priebežnú druhú priečku v tabuľke.

Povinné jazdy

„Je to dôležité a vybojované víťazstvo. Treba pochváliť súpera, hral dobre a dlho bol stav 2:0. Nakoniec sme to však zvládli. Toto sú povinné jazdy, keď chceme postúpiť ďalej. Každý tím hrá nepríjemný hokej, bolo to možno viac vydreté, ale 4:0 hovorí za všetko,“ povedal pre TV JOJ najproduktívnejší hráč víťazného tímu Tomáš Tatar, ktorý bol zapojený do oboch gólových momentov v prvej tretine.

Na prvý gól z hokejky Lukáša Cingela v 3. minúte prihrával a druhý v 12. minúte sám strelil. Asistenciu si Tatar pripísal aj pri druhom zásahu Cingela v 58. minúte.

Najvyššia efektivita na turnaji

Výbornou vizitkou Slovákov na turnaji je zatiaľ útočná hra a efektivita v zakončení, veď 19 gólov nedokázal okrem nich doteraz streliť žiadny iný tím. Podľa autora tretieho slovenského gólu z 58. minúty Petra Cehlárika však v tomto ohľade existujú ešte určité medzery.

„Mali sme výborný vstup do zápasu. V druhej tretine sme im však dovolili nejaké šance. V tretej sme sa vrátili k svojmu výkonu a uzavreli to. Ich brankár bol výborný, ale musíme sa viac tlačiť do bránky. Podľa mňa môžeme hrať ešte oveľa lepšie,“ zhodnotil člen prvého útoku.

Klasicky na Slovákov

S herným prejavom v prostrednej časti hry, počas ktorej mali Poliaci hneď niekoľko príležitostí, nebol okrem Cehlárika po zápase spokojný ani obranca Martin Fehérváry.

„Začali sme dobre, potom sme išli klasicky na Slovákov, že sme si to skomplikovali a chceli sme vyrobiť drámu. Ale našťastie sa nám to nepodarilo. Najpodstatnejšie je, že sme zvíťazili,“ povedal 24-ročný zadák pre TV JOJ.

Čisté konto brankára

Na vynikajúci výkon z pondelkového duelu proti USA dokázal nadviazať brankár Samuel Hlavaj, ktorý neinkasoval ani z jednej z dvadsiatich striel súpera a udržal si prvé čisté konto na MS v kariére.

„Bol to ťažký zápas. Vedeli sme, že sme lepší. Prvú tretinu sme mali výbornú, ale v druhej sme poľavili. Nula poteší, oni nemali veľa šancí a musel som byť stopercentne pripravený na každú strelu,“ vysvetlil Hlavaj, ktorého percentuálna úspešnosť zákrokov na šampionáte je 93,65 %.

Slovenský tím má pred sebou dva voľné dni. Najbližší duel odohrá v sobotu 18. mája o 20.20 h proti výberu Francúzska. Hokejistov z krajiny Galského kohúta Slováci zdolali v každom z predchádzajúcich štyroch dueloch na MS. Francúzi sa z výhry doteraz naposledy tešili pred vyše 10 rokmi v bieloruskom Minsku, kde triumfovali 5:3.