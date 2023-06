Fondee se darí aj napriek náročnej situácii na svetových trhoch. Investičná platforma na Slovensku zaznamenáva rýchly rast

Podľa amerického Forbesu sa fintech firmám v súčasnosti nedarí tak ako finančným a technologickým spoločnostiam. Investičná platforma Fondee však hlási, že nie je jednou z nich. Hoci v roku 2022 klesol index Global X Fintech ETF o 52 %, Fondee si pripísalo 40 % klientov a rastie aj v tomto roku. A to najmä na Slovensku, kde len počas prvého kvartálu tohto roka zaznamenalo v počte klientov 32 % nárast. Na raste platformy sa neprejavilo ani pozastavenie náboru v technologickom sektore a jej zakladateľ Ján Hlavsa verí, že priestor pre rast je, nielen na Slovensku, naďalej veľký.

„Spätne vidíme, že nám prialo šťastie a s Fondee sme prišli na trh v tom správnom čase. Počas prvého obdobia dvoch rokov rástli trhy aj chuť ľudí investovať a len v roku 2021 sme čo do počtu klientov vyrástli päťnásobne. Nám sa ale podarilo pokračovať v raste aj s príchodom vysokej inflácie a vysokých úrokových sadzieb na začiatku minulého roka,” hovorí Ján Hlavsa, zakladateľ Fondee. Napriek tomu, že stúpajúce ceny a vysoké úrokové sadzby prispeli k neochote ľudí investovať, počet Fondee klientov vyrástol aj počas tejto situácie v minulom roku o 40 % a platforma tak dosiahla métu 10-tisíc klientov.

Slováci majú o investovanie záujem

Zatiaľ čo iným poskytovateľom online investičných služieb sa príliš nedarilo, Fondee v roku 2022 ďalej expandovalo do zahraničia, konkrétne na Slovensko. To po Poľsku a Českej republike predstavuje tretiu krajinu, kde Fondee v súčasnosti ponúka svoje služby. V prvom štvrťroku tohto roka tu počet klientov medziročne stúpol až o 32 %. Hlavsa si to vysvetľuje najmä absenciou kvalitnej investičnej platformy na trhu.

Dôvodom, prečo Slováci investujú do Fondee môže byť jeho jednoduchosť a prispôsobenie sa investorskej povahe, ktorú platforma zisťuje ešte pred samotným investovaním v podobe online dotazníka. Pravidelne, teda raz za jeden až dva mesiace, investuje 44 % Fondee klientov, pričom vyše 61 % všetkých klientov ako dôvod investovania uvádza predovšetkým zabezpečenie sa na dôchodok, zabezpečenie detí alebo iný dlhodobý cieľ. Väčšinový Fondee investor uvádza ako hlavný zdroj príjmu zamestnanie (74,9 % klientov) a najsilnejšou skupinou z pohľadu veku sú klienti od 30 do 39 rokov (45 %).

„Slovenský trh s investičnými službami je v mnohom podobný českému, to sa však netýka saturácie. Z našich prieskumov, ktoré sme pred expanziou realizovali, jasne vyplynulo, že Slovákom platforma ako Fondee chýbala. Napriek tomu, že sme na základe dát záujem očakávali, tak rýchly rast v počte užívateľov však prekonal naše očakávania. S postupne zlepšujúcou sa ekonomickou situáciou očakávame, že akonáhle sa sentiment zase otočí, budeme v Česku aj na Slovensku späť na niekoľkonásobnom raste,” doplnil Hlavsa.

